Zwrot pieniędzy za wycieczkę nie może zależeć od decyzji MSZ? Fot. AFP

Marzena German

Komunikaty MSZ dotyczące podróży ciągle się zmieniają. To nie może być podstawą do bezpłatnej rezygnacji z wyjazdu – uważa szef brytyjskiej internetowej agencji turystycznej On the Beach.