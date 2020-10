Sun & Fun: Rezerwujesz teraz, potem zmieniasz, ile chcesz

Biuro podróży Sun & Fun Holidays uruchomiło przedsprzedaż na lato przyszłego roku, na początek wystawiło swoje flagowe hotele w Tunezji, Bułgarii, Turcji i Egipcie.

Nowy sezon obejmie wyloty od 1 maja do 31 października 2021. Na początek proponuje rezerwowanie miejsc w najchętniej wybieranych dotąd przez klientów hotelach. Położone są one w Tunezji kontynentalnej i na Dżerbie, w Bułgarii (przeloty do Warny i Burgas), na Riwierze Tureckiej, a także w Egipcie (Hurghada i Marsa Alam). Poniżej dalsza część artykułu

Jak zaznacza touroperator w komunikacie, są to przede wszystkim obiekty oferowane na wyłączność, dostępne tylko u niego. Na przykład sieci hotelowe Sunrise w Egipcie i Caribbean w Tunezji. Zapowiada, że sukcesywnie do listopada będzie wprowadzał do systemów rezerwacyjnych kolejne obiekty.

W sezonie lato 2021 zamierza latać bezpośrednio czarterami z Katowic, Warszawy, Wrocławia i Poznania.

„Swoją ofertę Sun & Fun Holidays kieruje do osób szukających dobrze zorganizowanych wakacji z opieką polskojęzycznych rezydentów. To wypoczynek w wyselekcjanowanych hotelach z urozmaiconym pakietem all inclusive, dostępem do aquaparków, czy też z bogatym programem aktywności. Podobnie jak w poprzednich sezonach, wizytówką Sun & Fun Holidays będą kluby z polskimi animatorami dla dzieci i dorosłych: Croco Club i Blue Club, które touroperator zaoferuje na wszystkich kierunkach” – czytamy w komunikacie.

W ramach „pakietu First Call” obiecuje zapewnić klientom elastyczne warunki rezerwacji. – Polacy pragną podróżować i nie chcą rezygnować z wakacji za granicą z powodu pandemii – mówi cytowany w komunikacie dyrektor generalny Sun & Fun Holidays Semir Hamouda. – Ci, którzy zdecydowali się na wyjazd w tym roku, wrócili zadowoleni i zaskoczeni dbałością o procedury sanitarne i bezpieczeństwa, które w takich krajach jak Egipt czy Tunezja są bardzo przestrzegane. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w obecnej sytuacji planowanie podróży może być utrudnione, stąd też tak wiele udogodnień w naszej ofercie, które mają zapewnić klientom spokojny wyjazd, a także pełną ochronę na wypadek konieczności zmiany planów – dodaje.

Do 30 dni przed wylotem klienci mogą bez dodatkowego kosztu zmieniać swoją rezerwację. Przy tym biuro podróży nie ogranicza liczby takich zmian – można zmienić zarówno termin wylotu, kraj jak i hotel, do którego chce się jechać.

Każdemu biuro podróży zapewnia też rozszerzone ubezpieczenie, zawierające m.in. pokrycie kosztów leczenia i transportu „powstałych na skutek pandemii choroby zakaźnej”.

Przewidziano też sytuację, w której klient nie zostanie wpuszczony do samolotu z powodu objawów covid-19 lub zostanie poddany obowiązkowej kwarantannie przed podróżą. Wyjazd nie przepadnie – będzie to powód do zmiany przez niego i towarzyszące mu osoby termin podróży.

Zaliczkę biuro podróży wyznaczyło na 10 procent, resztę kwoty turysta będzie mógł uregulować dopiero 30 dni przed wylotem.