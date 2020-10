Biuro podróży: Tylko 0,3 procent klientów z koronawirusem

Niemiecki rząd zniósł dwa miesiące temu ostrzeżenia przed podróżami do wybranych regionów Turcji (Riwiera Turecka, wybrzeże Morza Egejskiego), nadal nakazuje jednak testowanie się turystów 48 godzin przed powrotem do domu. FTI przejął na siebie ten obowiązek i zapewnia gościom obligatoryjne badania. Od początku sierpnia na urlop do Turcji wyjechało z nim 60 tysięcy Niemców, wszystkich przebadano. Wyniki pokazały, że odsetek zakażonych wynosił 0,3 procent (202 osoby, wszystkie z łagodnym przebiegiem zakażenia). Żaden z klientów nie musiał się leczyć w szpitalu. Badania wykonywane są zazwyczaj w hotelu – w większości obiektów powstały punkty pobrań wymazów.

