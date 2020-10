Kolejny niemiecki touroperator kończy działalność

Tropo specjalizuje się w organizowaniu wycieczek last minute i pakietowanych dynamicznie do wielu krajów na świecie. Główne kierunki to Turcja, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale też dalekie kraje w Azji i na Karaibach. Biuro powstało w 2011 r., a w 2012 r. jego większościowym udziałowcem został koncern mediowy ProSiebenSat1. W 2018 r. udziały kupiła grupa Dnata Travel, która z kolei należy do Emirates Group.

