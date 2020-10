Traveldata: Wakacyjne ceny nieznacznie w dół

Licząc w odstępie tygodnia wakacje przyszłego roku potaniały o 31 złotych. Ale jeśli porównać ich ceny z tymi z tego roku, to zdrożały o 54 złote – podaje Traveldata.

Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata publikuje, jak co tydzień, raport z omówniem badania cen w biurach podróży. W minionym tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 roku spadła o 31 złotych. W tygodniach poprzednich średnie ceny spadły o 12 i wzrosły o 28 złotych – czytamy na wstępie.

Największa zniżka wystąpiła w wypadku wyjazdów do Portugalii – średnio o 178 złotych. Mniej spadły ceny wakacji na śródziemnomorskim wybrzeżu Hiszpanii i na Rodos – o 143 i 101 złotych.

Największe i jednocześnie jedyne wzrosty średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ujawniła w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego i Cypru, o 152 i 118 złotych – wyliczają autorzy.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu ilustruje mapa.

Ceny wycieczek sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem wykazały większe zmiany niż w poprzednim zestawieniu, choć i tak były bardziej stabilne w relacji z dynamicznie zmieniającymi się cenami last minute z października i września lata 2020. Najwyraźniejszy spadek wykazały ceny turystycznych imprez do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie – o 39 i 32 złote. W mniejszym stopniu obniżyły się ceny wyjazdów do Grecji i Turcji – o 21 i 18 złotych. Najmniejsze przeceny można było zauważyć na wakacje w Egipcie – średnio o 9 złotych.

Lanzarote na czele podwyżek Jak pokazało badanie cen przez Traveldatę, kolejny tydzień rosły ceny wyjazdu w szczycie letniego sezonu przyszłego roku, jeśli porównać ceny z tegorocznymi. Średni koszt imprezy był bowiem większy o 54 złote. Warto przypomnieć, że tydzień wcześniej roczny wzrost wyniósł 66 złotych.

Największą zwyżkę cen wycieczek udało się wychwycić w wypadku Lanzarote – wyniosła 272 złotych. Dużo wrosły też, licząc rok do roku, wakacje 2021 na Korfu i na Cyprze – o 227 i 211 złotych.

Były też kierunki, które taniały. I tak cena Majorki spadła o 139 złotych, Malty o 113 złotych, a Rodos o 46 złotych.

Traveldata zwraca uwagę, że organizatorzy wyjazdów zyskiwali dzięki niższej cenie paliwa. W zeszłym tygodniu wyniosła ona 1,70 złotych za litr, była więc o 36,8 procent niższa niż rok temu. Z kolei w porównaniu z amerykańskim dolarem i euro złoty był w ostatnim tygodniu czwarty raz z rzędu słabszy, tym razem o 1,9 procent. Wpływ tych dwóch czynników razem koszty zawierał się w przedziale od minus 95 do minus 105 złotych.

„Ostatnio cena ropy wzrosła o prawie 4 dolary i była bliska 43 dolarom za baryłkę, co mogło być skutkiem huraganów w Zatoce Meksykańskiej i strajków na gazowo-naftowych platformach norweskich. Ustąpienie obu tych czynników powinno spowodować powrót do niższych cen tego surowca” – zauważają autorzy raportu.

Największe podwyżki touroperatorzy zastosowali w wypadku wypoczynku w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich. W pierwszym wypadku było to 117, a w drugim 105 złotych, licząc rok do roku. W mniejszym stopniu zwyżki objęły Bułgarię i Turcję – średnio ceny podskoczyły o 54 i 30 złotych. Ceny wycieczek do Egiptu w ujęciu rocznym spadły natomiast o 18 złotych.

Traveldata zbadała też ceny podróży z biurami do mniej uczęszczanych miejsc. Okazało się, że największe zmiany cen w ujęciu rocznym odnotowała w wypadku wyjazdów na Cypr i do Portugalii – o 211 i 204 złote. Mniej znaczące były zwyżki średnich cen podróży do Albanii i Tunezji – o 80 i 54 złote.

Na pozostałych kierunkach ceny w ujęciu rocznym spadły – nieznacznie w Maroku, o 11 złotych, a dość wyraźnie na Malcie i Majorce – o 113 i 139 złotych.

TUI odskakuje z niskimi cenami W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek zestawionych według biur podróży wyjazdy w szczycie sezonu letniego 2021 roku wyszło, że ponownie w znaczącym stopniu obniżyły je Rainbow i Coral Travel – o około 150 i 140 złotych. Średnie ceny pozostałych biur podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 25 (Grecos) do ponad 470 złotych – podaje Traveldata.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (doszły w tym tygodniu nowe kierunki: Costa De La Luz, Costa Del Sol, Kalabria, Sardynia, Sycylia, Turcja Egejska/Dalaman), na pierwszym miejscu, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazł się TUI Poland z liczbą 53 ofert. Organizator ten wyprzedził Rainbowa z 35 ofertami i Corala Travel z liczbą 20 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miał TUI Poland (7 ofert) i Rainbow (6), do Grecji TUI Poland (10), Coral Travel (9), Grecos i Rainbow (po 7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Rainbow (7) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (8) i Rainbow (5), do Tunezji TUI Poland (6), a do Bułgarii też TUI Poland (3 oferty) – wylicza raport.

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, Rainbow w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Coral Travel w Grecji i w Turcji – podaje Traveldata.

Analitycy jak co tydzień przygotowali też tabelę przedstawiącą biura podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały wyjazdy. Porównując ich oferty zachowano zasadę, że biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane tylko z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

Na czele zestawienia widnieje TUI Poland, które zdobyło umiarkowaną przewagę nad Coralem Travel i Rainbowem, a także Grecosem. Wymienieni organizatorzy zawdzięczają swoje wysokie pozycje w dużej mierze korzystnym ofertom na wyjazdy do Grecji (Coral Travel, Grecos) i Turcji (Coral Travel) – wyjaśniają autorzy opracowania.

Źródło: Traveldata

Nieznaczna przecena w tanich liniach Traveldata przyjrzała się też cenom biletów tanich linii lotniczych, Ryanaira i Wizz Aira, na rejsy do miejsc wakacyjnych, „Można na razie ogólnie stwierdzić, że ceny tych przelotów w datach 2-8 sierpnia 2021 roku wobec cen sprzed roku obniżyły się tylko w niewielkim stopniu, porównywalnym z wpływem spadku cen paliwa ograniczonym poprzez dokonane wcześniej zabezpieczenia, co może oznaczać, że na razie tanie linie liczą się ze znaczącym powrotem popytu na przeloty lotnicze już w lecie 2021 roku”.

Między 8 i 9 października średni roczny spadek cen w Ryanairze na kierunkach turystycznych wyniósł 24 złote, czyli 3 procent. Przy tym wzrosły ceny kierunków hiszpańskich, ale pozostałych spadły.

W Wizz Airze średnia cena przelotów spadła o 33 złote, czyli o ponad 3,5 procent. Znaczące spadki objęły Włochy i Hiszpanię, a pozostałe podrożały – odnotowuje raport.