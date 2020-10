Touroperator wytacza proces: Czy kwarantanna zgodna z prawem?

Bentour to szwajcarskie biuro podróży specjalizujące się w organizowaniu wyjazdów do Turcji. Firma bardzo aktywnie działa też na rynku niemieckim. Touroperator chce wystąpić do sądu przeciwko rządowi Niemiec w związku z przepisami ograniczającymi swobodę podróżowania – informuje niemiecki portal branży turystycznej Travel Talk.

Ugur złożył już wniosek do sądu o zbadanie zasadności tych przepisów. Co ciekawe, występuje w tej sprawie w imieniu klientki, która po powrocie z Turcji do Szlezwiku-Holsztynu musi odbyć kwarantannę. 48 godzin przed wylotem do domu poddała się testowi na koronawirusa w Turcji, a wynik był negatywny. Touroperator przejął wszelkie koszty związane z postępowaniem i spodziewa się, że w ciągu kilku dni sąd powinien udzielić pierwszej odpowiedzi.