MSZ: Odradzamy Kanary. TUI: Niech zdecydują klienci

W tej szczególnej sytuacji oznacza to również, że podejmują ryzyko zarażenia się koronawirusem i liczą się z koniecznością odbycia ewentualnej kwarantanny po powrocie do kraju. Zgodnie z przepisami, osoby przyjeżdżające do Niemiec z krajów i regionów uznanych przez Instytut Roberta Kocha za miejsca o podwyższonym ryzyku zarażenia się koronawirusem mogą albo wykonać test na 48 godzin przed przyjazdem do kraju, albo zrobić to po powrocie, ale wtedy muszą pozostać w izolacji do uzyskania negatywnego wyniku.