Niemiecki touroperator Grimm Touristik niewypłacalny

Grimm Touristik Wetzlar to touroperator specjalizujący się w wycieczkach objazdowych po Europie i Afryce Północnej. Firmę założył w 1979 r. Siegfried Grimm. Początkowo koncentrował się na wycieczkach do Włoch, później oferta została poszerzona na inne kierunki. W programie znajdowały się też wyjazdy do Polski – od wybrzeża, przed Mazury, Warszawę, aż po południowe regiony naszego kraju.

Poniżej dalsza część artykułu