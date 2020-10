PIT: Do Grecji jednak z testem PCR

Komunikat nawiązuje do starań, jakie podjął prezes PIT w czwartek, zaraz po tym jak grecki Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił, że od soboty do Grecji można będzie z Polski przylecieć tylko z potwierdzeniem, przetłumaczonym na angielski, że przeszło się z wynikiem negatywnym test na obecność koronawirusa. Niewiadomski rozmawiał telefonicznie z ministrem turystyki Grecji Harrym Theoharrisem i z kolegami z organizacji greckiej prosząc ich o interwencję. Wystarczyłoby, że Ministerstwo Zdrowia przesunie termin wprowadzenia obostrzenia o dwa tygodnie, czyli de facto do końca sezonu letniego.