Ruszył zwrot pieniędzy dla klientów biur podróży

Żeby uzyskać pieniądze do UFG musi się zgłosić klient, który podpisał z touroperatorem umowę, ale także sam organizator musi przesłać do systemu teleinformatycznego UFG dane na temat zawartych umów. Dopiero zweryfikowanie informacji z obu tych źródeł pozwoli wydać Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu (wchodzi w skład UFG) decyzję w sprawie zwrotu pieniędzy.

– Zainteresowanie klientów biur podróży jest ogromne – mówi nam rzecznik prasowy UFG Damian Ziąber. – Zwykle w naszym systemie tygodniowo zakłada konta kilka tysięcy klientów firm ubezpieczeniowych. W ostatnim tygodniu takich kont powstało 50 tysięcy, co najwyraźniej oznacza, że konta zaczęli zakładać podróżni. Przygotowywali się w ten sposób do odebrania swoich pieniędzy.

Od północy zaczęli przesyłać też do systemu UFG dane swoich klientów i informacje o umowach, jakie z nimi zawarli organizatorzy turystyki. Na razie UFG nie podaje jakie to są liczby, ale jak zapewnia Ziąber, akcja nie napotkała problemów technicznych. Wszystko idzie sprawnie. – W ciągu pierwszych trzech kwadransów zgłosiło się kilkadziesiąt podmiotów, zarówno firm jak i i indywidualnych klientów – wyjaśnia Ziąber.

I dodaje, że również specjalnie otwarta tydzień wcześniej infolinia przeżywa oblężenie. Od godziny 8 do 10 ruch wzrósł tam o 300 procent w stosunku do zwykłego dnia.

Ziąber namawia do korzystania z zakładki na stronie tfg.ufg.pl na której jest już około 90 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Jak informuje UFG w komunikacie, „ustawa dotyczy podróżnych, którzy nie otrzymali do tej pory zwrotu środków od organizatora imprezy turystycznej, nie otrzymali w zamian vouchera, nie skorzystali z procedury „charge back”, nie otrzymali w zamian innej imprezy od organizatora i nie odebrali gotówki od agenta lub organizatora. Do złożenia wniosku są zatem uprawnieni podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii”.

Zgodnie z ustawą podróżni, którzy chcą wystąpić o zwrot pieniędzy, muszą skorzystać z systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i założyć konto w portalu prowadzonym przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (jest on obsługiwany przez UFG) pod adresem www.tfg.ufg.pl, a następnie wypełnić wniosek dostępny wyłącznie na koncie użytkownika. Z powodu zagrożenia epidemicznego nie jest możliwa obsługa osobista podróżnych, ani obsługa tradycyjnej poczty.

Z myślą o udzieleniu podróżnym niezbędnych informacji przygotowana została specjalna infolinia. Jest ona dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, a jej numery to 22 445 12 34 lub 22 255 23 23.