Traveldata: Wakacje 2021 roku umiarkowanie droższe niż w 2020

Największy wzrost cen wycieczek widać na przykładzie Portugalii (o 269 złotych), Lanzarote (268 złotych) i Krety (180 złotych). Największe obniżki objęły Szarm el-Szejk (o 126 złotych), Maroko (o 80 złotych) i Hurghadę (o 71 złotych) – to wnioski z porównania cen z lata 2020 i 2021.

W najnowszym raporcie o cenach w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata sięga już po dane dotyczące szczytu sezonu letniego w 2021 roku. I tak stwierdza, że w ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 12 złotych. Poniżej dalsza część artykułu

Największa zwyżka wystąpiła w wypadku wyjazdu na Maltę – średnio o 190 złotych. Wyraźnie mniej zdrożały podróże na Rodos i Cypr – o 90 i 60 złotych.

Największe przeceny w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w wycieczkach na Korfu – o 50 złotych. Nieco mniejsze na Lanzarote i Teneryfę – średnio o 30 i 27 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

W minionym tygodniu ceny wycieczek sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem były stosunkowo stabilne, jeśli porównać je z dynamicznie zmieniającymi się cenami last minute z października i września tego lata – oceniają autorzy raportu. Najwyraźniejszy, choć i tak nieduży wzrost wykazały ceny turystycznych imprez do Grecji, o 22 złote, a zupełnie nieznacznie, bo zaledwie o 5 złotych, biura podróży podniosły w ostatnim tygodniu ceny wycieczek do Egiptu. Na pozostałych kierunkach, czyli na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii i Turcji ceny nieznacznie spadły – odpowiednio o 6, 5 i 4 złote.

Kanary i Grecja windują ceny A jak ceny kształtowały się w porównaniu z rokiem obecnym? Badanie średniej ceny imprezy pokazało, że była ona wyższa od średniej o 69 złotych. Największy roczny wzrost cen wycieczek odnotowano w wypadku Portugalii – o 269 złotych. Znacząco podrożały też wakacje na Lanzarote i Krecie – średnio o 268 i 180 złotych.

Największe roczne obniżki eksperci z Traveldaty zauważyli z kolei w wypadku wyjazdu do Szarm el-Szejk, o 126 złotych, do Maroka, o 80 złotych i do Hurghady – o 71 złotych.

Organizatorom sprzyjała cena paliwa lotniczego. Wyniosła ona w zeszłym tygodniu 1,67 złotego za litr, czyli była o 40,8 procent mniejsza niż rok wcześniej. Mimo że kurs złotego był słabszy o 1,9 procent wobec dolara i euro, sumaryczny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztu wycieczki zawierał się w przedziale od minus 115 do minus 125 złotych.

Roczne zmiany cen na lato 2021 były znacząco inne niż w wypadku last minute dla sezonu 2020 sprzedawanych we wrześniu i październiku – opisuje Traveldata. Najbardziej rosły, licząc rok do roku, ceny podróży z biurem na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji – o 125 i 110 złotych. A więc na tych kierunkach, na których ostatnio ceny w ujęciu rocznym zniżkowały najbardziej – zwracają uwagę eksperci z Traveldaty.

W mniejszym stopniu wzrosły ceny wyjazdów do Bułgarii i Turcji – średnio o 75 i 26 złotych, a wycieczek do Egiptu w ujęciu rocznym spadły o 68 złotych, a więc również była to sytuacja odwrotna niż w kilku ostatnich miesiącach sprzedaży sezonu lato 2020 – podkreślają.

Na mniej uczęszczanych kierunkach wyraźnie największe zwyżki cen w ujęciu rocznym miały Portugalia – o 269 złotych, Cypr – o 128 złotych i Albania – o 99 złotych. Jeszcze bardziej umiarkowany był roczny wzrost cen na wakacje w Tunezji i na Malcie – średnio o 66 i 62 złote. Ceny wyjazdów na Majorkę i do Maroka nawet spadły – o 20 i 80 złotych.

Coral i Rainbow obniżają W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2021 w największym stopniu obniżyły biura Coral Travel i Rainbow – o 130 i 125 złotych. Mniejszą zniżkę cen ofertowych proponował Exim Tours, o 45 złotych, a średnie ceny pozostałych biur podróży były wyższe niż przed rokiem od około 40 (Grecos) do ponad 480 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na wypadku 24 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 48 ofert. Organizator ten wyprzedził Rainbowa z liczbą 33 ofert i Coral Travel z liczbą 18 ofert. TUI Poland posiadało wyraźną przewagę nad innymi organizatorami w zakresie hoteli o kategorii 3 i 4 gwiazdek, a niewielką nad biurem Rainbow w hotelach 5-gwiazdkowych – zwracają uwagę autorzy opracowania.

Najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie miały TUI Poland (7 ofert) i Rainbow (6 ofert), w Grecji Coral Travel (8), Grecos, Rainbow i TUI Poland (wszystkie po 7 ofert), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11), Rainbow (5) i Itaka – (4), w Turcji Coral Travel (4 ), Rainbow i TUI Poland (po 3), a w Tunezji i Bułgarii TUI Poland (6 i 3).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, Rainbow w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Coral Travel w Grecji.

Ostatnią część raportu Traveldata poświęca na przedstawienie w tabeli biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Ponieważ jest to pierwsze zestawienie obejmujące lato 2021 roku, nie można się na jego podstawie odnieść do sytuacji sprzed tygodnia.

Na czele pierwszego zestawienia widnieje TUI Poland mające tym razem jedynie umiarkowaną przewagę nad następnymi biurami Coral Travel i Rainbow oraz specjalizującym się w kierunkach greckich (plus Cypr) Grecosem. „Wymienieni organizatorzy w odróżnieniu od dość mocno zdywersyfikowanego lidera zestawienia, zawdzięczają swoje wysokie pozycje w dużej mierze korzystnym ofertom na kierunkach egipskich (Rainbow), greckich (Coral Travel, Grecos, Rainbow) oraz Wyspach Kanaryjskich (Rainbow)” – czytamy w opracowaniu.

Mapy i tabela: Traveldata