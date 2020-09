Petycja ma zmienić unijną dyrektywę turystyczną

Przedstawicielki trzech niemieckich biur podróży Daniela Köster z Genuss Touren, Stefanie Köpf z Perfect Round Golfreisen Weltweit i Jasmin Hornung z Travel Junkies nie godzą się na takie przepisy, dlatego napisały petycję do Komisji Europejskiej, w której domagają się ich zmiany.

„Światowa branża turystyczna znalazła się z powodu pandemii covidu-19 i wynikających z niej ograniczeń w podróżowaniu w sytuacji zagrażającej jej istnieniu” – piszą autorki. Dalej argumentują, że położenie branży pogarsza jeszcze dyrektywa unijna, a z jej powodu niektórzy touroperatorzy specjaliści już musieli zamknąć swoje firmy. Wielkie korporacje otrzymują wsparcie od rządu, a w przyszłości same będą kształtować rynek i dyktować ceny. „Żądamy, by klienci w wypadku odwołania imprezy na skutek siły wyższej przejęli część opłat wynikających z anulowania” – dodają. Autorki przypominają, że obecnie podstawą do bezpłatnego odwołania podróży są ostrzeżenia MSZ.