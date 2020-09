TUI redukuje program na zimę o 20 procent

Grupa TUI zaprezentowała raport z bieżącej sprzedaży. Koncern wznowił działalność operacyjną w połowie czerwca i od tego czasu do końca sierpnia z jego usług skorzystało 1,4 miliona klientów . Średnie obłożenie w samolotach wyniosło 84 procent . Stale zmieniające się komunikaty dotyczące podróży zagranicznych sprawiają, że wielu klientów rezygnuje z wyjazdów, inni zamawiają je w ostatniej chwili. Firma dostosowała więc podaż do popytu i na czwarty kwartał tego roku rozliczeniowego (rok finansowy kończy się 30 września) zredukowała program z początkowych 30 do 25 procent .

Liczba rezerwacji na lato 2020 jest mniejsza o 83 procent rok do roku , średnie ceny spadły natomiast o 19 procent . To odpowiada 15 procentom zeszłorocznej sprzedaży. Dla porównania rok temu o tej samej porze program był sprzedany w 97 procentach. Teraz grupa sprzedała 82 procent zaplanowanych miejsc , uwzględniając cięcia w ofercie.

Mniejszy program przygotowany został również na nadchodzącą zimę. Tu oferta została okrojona o kolejne 20 procent do około 40 procent . Dotąd udało się sprzedać prawie 30 procent miejsc , liczba rezerwacji jest mniejsza o 59 procent rok do roku , ale średnia cena skoczyła o 3 procent .

Na lato 2021 koncern planuje zaoferować 80 procent pierwotnie szykowanego programu . Choć do kolejnego sezonu pozostało jeszcze dużo czasu, liczba rezerwacji jest większa o 84 procent rok do roku . Koncern tłumaczy jednak, że wskaźnik ten obejmuje zarówno nowe rezerwacje, jak i te przełożone z tego roku.

TUI informuje ponadto, że do końca sierpnia otworzył 157 hoteli własnych, co odpowiada około 44 procentom posiadanych obiektów, wznowił też częściowo rejsy wycieczkowe. Na morza wypłynęły statki należące do TUI Cruises i Hapag-Lloyd Cruises, na razie do służby nie powróciły jednostki brytyjskiego armatora Marella Cruises. Koncern powrócił też do organizowania wycieczek fakultatywnych i usług dodatkowych w odwiedzanych miejscach.