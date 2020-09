W okresie last minute Egipt trzyma się mocno

Fuerteventura, Teneryfa i Majorka – jak pokazuje raport Traveldaty, na tych hiszpańskich wyspach w zeszłym tygodniu wypoczynek taniał najbardziej.

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 28 września i 4 października spadła o 143 złotych (we wcześniejszych tygodniach spadła o 33 i 15 złotych) – to pierwszy wniosek z najnowszego raportu, jaki co tydzień ogłasza Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Poniżej dalsza część artykułu

Największą zniżkę średniej ceny wycieczek w ubiegłym tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdu na Fuerteventurę – średnio o 791 złotych. Warto jednak pamiętać, że przez ostatnie trzy tygodnie ceny tego kierunku dość mocno rosły.

Istotnie spadły też ceny podróży na Teneryfę i Majorkę – o 260 i 225 złotych.

Najbardziej w ostatnim tygodniu podniosły się za to ceny wyjazdów na Cypr, średnio o 225 złote, na Maltę, o 90 złotych, i na Kos – o 50 złotych.

Jak zastrzegają autorzy, trzeba pamiętać przy tym, że do wylotów pozostało mniej więcej dwa tygodnie, a to oznacza, że są to już oferty i ceny last minute. Na niektórych kierunkach występują większe niż zwykle wahania cen, a liczba obiektów uległa istotnemu zmniejszeniu. Ponadto na niektórych kierunkach wycieczki oferowane są już tylko przez jednego lub dwóch organizatorów. Czynniki te powodują, że porównania cen mogą być mniej adekwatne niż wcześniej.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony niżej wykres.

Ostatni tydzień przyniósł w wypadku wylotów między 28 września a 4 października wyłącznie spadek cen wycieczek. W stosunkowo niewielkim stopniu biura podróży obniżył ceny Grecji – o 33 złote, a w stopniu, który „może być obecnie określony jako umiarkowany” do Turcji – o 92 złote. Znaczne natomiast zmniejszyły cen imprez turystycznych do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie – o 314 i 414 złotych – czytamy w raporcie.

Mimo znacznej zniżki na wycieczki do Egiptu nadal średnia cena przewyższała ceny wyjazdów w Grecji i Turcji. W wypadku tej pierwszej było to 51 złotych (tydzień wcześniej ponad 370 złotych), a drugiej – 330 złotych (wcześniej ponad 550 złotych). Wpływ na taką sytuację miał bardzo wysoki kurs funta egipskiego, co w połączeniu z wysoką inflacją dawało duże koszty funkcjonowania tamtejszych hoteli.

Rekordowe korzyści z taniego paliwa Porównanie średniej ceny imprez do ceny sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu października pokazało, że w minionym tygodniu średnia cena była mniejsza niż zeszłoroczna o 491 złotych (w poprzednich tygodniach różnice wyniosły na minus 247, 149 i 103 złote). Przy takim samym wyprzedzeniu wobec daty wylotu roczna przecena wycieczek była w poprzednich miesiącach nieco mniejsza i wyniosła dla wycieczek z wylotami w pierwszych tygodniach września 325 złotych, a sierpnia – 475 złotych.

Tak duży przyrost spadku średnich cen wycieczek w porównaniu rok do roku (z 247 do 491 złotych) wynikał z silnego wzrostu ich cen przed rokiem (o 100 złotych) i jednoczesnego spadku w sezonie obecnym (o 143 złote) – objaśniają autorzy opracowania.

W ostatnim tygodniu, podobnie jak w dwóch poprzednich, największe roczne zniżki objęły wycieczki na Kos, Cypr i Rodos – o 1262, 1000 i 772 złote.

Jedynym z monitorowanych kierunków, na którym w ciągu roku nastąpił wzrost cen była Malta, za którą trzeba było zapłacić średnio o 91 złotych więcej.

Traveldata wskazuje też, że organizatorzy wyjazdów korzystają na tym, że cena paliwa lotniczego (ponoszona według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i cen euro i dolara, w badanym tygodniu była korzystniejsza niż w tym samym czasie zeszłego roku, a nawet „skala pozytywnych korzyści była w minionym tygodniu rekordowo wysoka”.

Paliwo lotnicze kosztowało bowiem 1,63 złotego za litr wobec 2,67 złotego za litr przed rokiem, co oznaczało spadek o 39 procent. Złoty był natomiast „dla uśrednionych rozliczeń turystycznych” nieco słabszy wobec dolara i euro, a konkretnie o około 0,9 procent. Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie sprzyjał organizatorom. Zawierał się on tym razem w przybliżeniu w przedziale od minus 125 do minus 135 złotych.

„Sytuacja w kolejnym tygodniu może nie być już aż tak dobra, gdyż w połowie ubiegłego tygodnia nastąpiło nieduże odbicie cen ropy naftowej z wcześniejszych 40 do około 43 dolarów za baryłkę.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)” – wyjaśniają autorzy.

W minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu października były na wszystkich najważniejszych kierunkach znacznie tańsze niż przed rokiem. Przy czym najmniej staniały wycieczki do Egiptu – średnio o 349 złotych. Większy był spadek cen podróży z biurem do Turcji i na Wyspy Kanaryjskie – o 458 i 522 złote. A najgłębszą przecenę liczoną rok do roku Traveldata wyliczyła dla Grecji, wyniosła ona 624 złote.

Na mniej uczęszczanych kierunkach w minionym tygodniu w skali rocznej zdecydowanie najbardziej organizatorzy obniżyli średnie ceny wyjazdów na Cypr i Majorkę – o 1000 i 701 złotych. W znacznie mniejszej skali spadły ceny wyjazdów do Portugalii i Tunezji – o 201 i 188 złotych. Jedyny kierunek, który podrożał to Maltę, średnio o 91 złotych.

Radykalne obniżki w niemieckich biurach Po porównaniu średnich cen wycieczek u dużych i średnich touroperatorów z tego i zeszłego roku okazało się, że kolejny raz w największym stopniu spadły one w TUI Poland – o 1160 złotych. Tradycyjnie w tym sezonie letnim znacznie tańsze niż przed rokiem były też oferty Eximu Tours – o 830 złotych – zaznacza Traveldata.

Znaczne obniżki cen choć już w mniejszej skali oferowały Prima Holiday, Rainbow i Coral Travel – o 580, 405 i 325 złotych. U pozostałych organizatorów ceny były również niższe niż przed rokiem, ale w mniejszym stopniu, w granicach od 295 do 80 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, w minionym tygodniu liderem pozostawał TUI Poland (27 ofert). Dalej uplasowały się Coral Travel (17) i Exim Tours (12).

Warto pamiętać, że podobnie jak przed tygodniem, spadek liczby najatrakcyjniejszych cenowo ofert wynika częściowo z wycofania się organizatorów z oferowania niektórych kierunków – podkreślają autorzy.

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu Traveldata znalazła w ofercie Corala Travel (5) i Rainbow (3), do Grecji w TUI Poland (10), Coralu Travel (6) i Itace (5), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (7) i Itace (4), do Turcji w TUI Poland (6) i Coralu Travel (4), a do Tunezji najwięcej najtańszych ofert proponowały Sun & Fun (5) i Coral Travel (3).

W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję ofertową w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, Coral Travel w Grecji i w Turcji, a Exim Tours na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji – wylicza raport.

Ostatnią część Instytut poświęca na pokazanie w tabeli biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

Jeśli chodzi o wyloty w pierwszym tygodniu października, to w pierwszej piątce organizatorów zaszły dwie zmiany – tabelę opuściły Nekera (spadek z pozycji czwartej na dziesiątą) i Grecos (z piątej na szóstą). Do tabeli weszły natomiast dzięki znacznym obniżkom cen Sun & Fun (z pozycji szóstej na trzecią) i Rainbow (z ósmej na piątą).

Mapy, wykresy i tabela: Traveldata