TUI planuje podnieść kapitał

Grupa TUI zabiega o kolejne środki finansowe, które mają pomóc jej przetrwać kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa – pisze niemiecka gazeta „Handelsblatt”. Prezes Friedrich Joussen prosi o pieniądze akcjonariuszy i liczy, że w najbliższych tygodniach uda mu się pozyskać od 700 milionów do 1 miliarda euro, które zostaną przeznaczone na podniesienie kapitału. Do końca września Joussen chce ustalić warunki tej pomocy.

Koncern mocno odczuwa skutki pandemii – od kwietnia do czerwca obroty spadły o 98,5 procent, co przełożyło się na stratę w tym okresie w wysokości prawie 1,5 miliarda euro. Jeśli doliczyć do tego wyniki z poprzednich kwartałów, okaże się, że w pierwszych dziewięciu miesiącach roku firma straciła prawie 2 miliardy euro z działalności operacyjnej.