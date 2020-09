Sejm przyjął tarczę dla turystyki wyjazdowej

Jak można się było spodziewać, posłowie rządowej większości nie zgodzili się na rozszerzenie kręgu osób upoważnionych do zwolnienia z ZUS i prawa do postojowego. Głosowali, podobnie jak wczoraj posłowie w komisji finansów publicznych, za odrzuceniem poprawek Senatu w tym względzie.

Każdy touroperator będzie musiał złożyć do TFG za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wypłacenie jego klientom pieniędzy. Wniosek będzie wymagał przedstawienia wszystkich umów, które nie doszły do skutku z powodu covid-19, a których klienci czekają na pieniądze.

Z drugiej strony również każdy klient, ubiegający się o zwrot pieniędzy, będzie musiał założyć sobie w systemie teleinformatycznym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego konto i przez to konto złożyć wniosek o wypłatę. TFG po zweryfikowaniu informacji z tych dwóch źródeł, na co ma 30 dni, będzie przelewać klientom biur podróży pieniądze (kolejnych 14 dni).

W drugiej części nowelizacja przewiduje z kolei, że o wypłatę świadczeń postojowych będą mogli ubiegać się prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia zeszłego roku i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż dziewięć miesięcy w roku. Z postojowego będą mogli również skorzystać agenci turystyczni i właściciele firm autokarowych. Z noweli wynika ponadto, że część branż, która do tej pory skorzystała z postojowego, będzie miała prawo do dodatkowego świadczenia. Wśród nich nie znaleźli się organizatorzy turystyki, którzy początkowo byli umieszczeni w projekcie ustawy. Podczas prac nad projektem w Kancelarii Premiera i Ministerstwie Finansów ta grupa jednak wypadła. Jak tłumaczyli urzędnicy Ministerstwa Rozwoju, organizatorzy „dostali fundusz zwrotów”.

Wprawdzie senatorowie opozycji, pod wpływem przedstawicieli środowiska turystycznego, przywrócili tę grupę do listy beneficjentów (razem z innymi, w tym przemysłem targowym i agencjami reklamowymi), ale rząd był do końca przeciwny rozszerzaniu listy beneficjentów. Na koniec posłowie odrzucili te zmiany.

Warunkiem uzyskania pomocy będzie wykazanie znacznego uszczuplenia przychodów – co najmniej o 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 2019 roku.

Według wyliczeń autorów ustawy, postojowe mogłoby objąć ponad 24 tysięcy ludzi, a jego koszt – za trzy miesiące – to blisko 151 mln złotych. W wypadku zwolnienia ze składek ZUS i pochodnych to odpowiednio 29 tysięcy podmiotów i 401 mln złotych. Z szacunków wynika ponadto, że 100 tysięcy klientów może złożyć do UFG wniosek o rekompensatę w związku z nieodbyciem się imprezy turystycznej. Według autorów projektu może to kosztować 300 mln złotych (przy średniej wpłacie sięgającej 3 tys. złotych). Zdaniem branży turystycznej ta suma może być dużo większa (czytaj: „Tarcza dla turystyki – szansa na stabilizację rynku turystyki wyjazdowej„).