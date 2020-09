Niemieccy agenci znów będą demonstrować

Inicjatorzy demonstracji agentów turystycznych w Niemczech piszą list otwarty do ministrów spraw zagranicznych i zdrowia, w którym żądają ostrzeżeń przed podróżami adekwatnych do bieżącej sytuacji i apelują o rozważne wypowiedzi.

Najnowszy komunikat niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzegający przed podróżami do ponad 160 krajów świata z wyjątkiem unijnych, stowarzyszonych ze wspólnotą i strefy Schengen obowiązuje do 30 września. Później ma być zastąpiony wytycznymi dla poszczególnych państw. Poniżej dalsza część artykułu

Zdaniem agentów turystycznych, którzy działają w ramach inicjatywy „Przygotowanie krajowej demonstracji biur agencyjnych”, to za mało – pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell. Anke Mingerzahn, Petra Dyk i Michael Draeger piszą w liście otwartym do ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa i ministra zdrowia Jensa Spahna, że w przyszłości komunikaty powinny być bardziej precyzyjne i adekwatne do sytuacji.

Autorzy pisma podkreślają, że globalne ograniczenia szkodą turystyce, która jest ważną gałęzią gospodarki. „Potrzebujemy podstaw do pracy na przyszłość”- piszą, bo bez nich pomoce rządowe są kroplą w morzu. Agenci dodają, że jeśli na przykład wzrośnie liczba przypadków zakażeń koronawirusem na Synaju Południowym, nie powinno to być powodem do zamykania całego Egiptu. Agenci apelują też do ministra Maasa, by nie powtarzał ciągle, że rząd nie będzie organizował ewentualnej akcji powrotów, bo w ramach wycieczek zorganizowanych turyści mają to zapewnione przez touroperatora.

Z kolei zarzut względem szefa resortu zdrowia związany jest z jego nawoływaniem, by w tym roku Niemcy spędzili ferie jesienne (na jesień w Niemczech przypada szczyt sezonu wyjazdowego) we własnym kraju, a nie za granicą. „Gdzie chciałaby pan, aby wszyscy turyści spędzili urlop w naszym kraju?” – pytają i podkreślają, że reżim sanitarny zabrania wykorzystywania wszystkich dostępnych miejsc. Co więcej, ceny w krajowych obiektach są bardzo wysokie, a wiele hoteli jest już wyprzedanych. Agenci szykują kolejne demonstracje, by zwrócić uwagę na trudną sytuację branży turystycznej.

ZOBACZ TAKŻE: Niemieccy agenci turystyczni nadal w złym nastroju