Sunny Heart Travel, czyli Thomas Cook bis

Jak donosi brytyjski portal branży turystycznej TTG Media, grupa pięciu pracowników Thomasa Cooka jest już gotowa do rozpoczęcia działalności jako Sunny Heart Travel. Firma chce zatrudnić „tak wielu byłych kolegów, jak to tylko będzie możliwe”. Na razie jeszcze formalnie nie pracuje, ale jak informuje Steve Bentzen, prezes Sunny Heart Travel, który w Cooku był menedżerem ds. informatycznych, biuro mogłoby wystartować w tym miesiącu. Wszystko zależy od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. – Jesteśmy gotowi do uruchomienia działalności w momencie, kiedy zaufanie do podróży powróci. Osobiście uważam, że prowadzenie testów na lotnisku mocno się do tego przyczyni – twierdzi Bentzen.