Turcja namieszała w wakacyjnych rankingach, ale Grecja wciąż pierwsza

Zamieszanie w wakacyjnym rankingu spowodował powrót do oferty biur podróży Turcji – po wznowieniu pod koniec lipca lotów do tego kraju turyści zaczęli rezerwowali wycieczki na najbliższe dni i tygodnie. Turecki urlop wybrało 18 procent klientów, a Turcja wskoczyła na drugie miejsce, spychając na dalsze pozycje Bułgarię, Hiszpanię i Włochy (miejsca 2-4 w lipcu). W pierwszej dziesiątce znalazły się też Tunezja (6. miejsce i 4-procentowy udziału w sprzedaży) i Egipt (8. miejsce i 2-procentowy udział w sprzedaży), jednak zainteresowanie nimi nie było aż tak duże jak Turcją.

– Pamiętajmy, że loty do tych krajów zostały odmrożone nieco później – mówi rzeczniczka prasowa Wakacji.pl Klaudyna Fudala, cytowana w komunikacie. – Poza tym na mniejsze zainteresowanie turystów Egiptem wpływ miało niewątpliwie zapowiadane już w sierpniu wprowadzenie od 1 września obowiązkowych testów na obecność koronawirusa dla wszystkich podróżnych. Biura podróży i egipskie Ministerstwo Turystyki finalnie doszły do konsensusu. Test PCR można wykonać po przylocie do Egiptu, a koszt badania to 30 dolarów. Część organizatorów już zadeklarowała sfinansowanie turystom testów, co może przełożyć się na wzrost zainteresowania tym kierunkiem we wrześniu czy w październiku – przewiduje Fudala.