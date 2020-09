Traveldata: Przecen w biurach podróży ciąg dalszy

Dwudziesty drugi tydzień z rzędu cena paliwa lotniczego i relacja złotego wobec dolara i euro pozwalały touroperatorom obniżać ceny wycieczek – wskazuje Traveldata.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 28 września i 4 października spadła o 15 złotych – informuje w cotygodniowym raporcie z badania cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Poniżej dalsza część artykułu

Najbardziej potaniały wyjazdy do Maroka – średnio o 307 złotych (tydzień wcześniej cena tego kierunku najbardziej rosła). Znacząco organizatorzy przecenili Kos i Dżerbę – o 216 i 194 złote.

Najbardziej podnieśli natomiast cenę wyjazdów na Fuerteventurę, średnio o 255 złotych (przed tygodniem był tam duży wzrost cen), na Cypr i Kretę – o 198 i 60 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa.

Najbardziej, co jest już drugim z rzędu zaprzeczeniem dotychczasowych doświadczeń w obecnym sezonie letnim, biura podróży podniosły ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie, średnio o 79 złotych. Niewielka podwyżka, 9 złotych, objęła także Turcję.

W ostatnim tygodniu spadły średnie ceny wycieczek do Grecji, o 34 złote, i do Egiptu – o 39 złotych.

Wielka przecena Kos i Rodos W odniesieniu do zeszłego sezonu Traveldata stwierdziła dużo większą różnicę na minus, jeśli chodzi o wycieczki z wylotami w pierwszym tygodniu października. Wyniosła ona 149 złotych (tydzień wcześniej ceny były niższe o 103 złote). Przy takim samym wyprzedzeniu wobec daty wylotu roczna przecena wycieczek wrześniowych wyniosła 129 złotych, a sierpniowych 144 złote.

W minionym tygodniu najwięcej potaniały, licząc rok do roku, wycieczki na Kos i Rodos – o 692 i 609 złotych. Znaczna przecena objęła też Portugalię – średnio o 573 złote.

Najwięcej podrożały natomiast w ciągu roku podróże z biurem do Szarm el-Szejk, o 567 złotych, do Maroka, o 268 złotych, i na półwysep Chalcydycki – o 161 złotych. „W pierwszym i ostatnim wypadku nie bez wpływu na sytuację pozostawała ograniczona konkurencja, wynikająca z mniejszej niż zwykle liczby organizatorów oferujących te kierunki” – zaznaczają autorzy opracowania.

W tym kontekście wskazują też, że touroperatorom już dwudziesty drugi tydzień z rzędu sprzyjały zewnętrzne warunki. Chodzi o to, że cena paliwa lotniczego wyniosła 1,74 złotych za litr wobec 2,62 złotego przed rokiem, co oznaczało spadek o 33,6 procent. Jednocześnie złoty w stosunku do dolara i euro w uśrednionych rozliczeniach turystycznych był o 0,3 procent silniejszy. Wspólny wpływ tych czynników na średni koszt wycieczki wyniósł od minus 125 do minus 135 złotych.

„Sytuację może jeszcze dodatkowo poprawić obserwowany ostatnio spadek cen ropy, który może być już zawarty w cenach paliwa lotniczego w kolejnym tygodniu” – zwracają uwagę eksperci z Traveldaty.

W minionym tygodniu kierunkiem o zdecydowanie wyższych cenach wycieczek rok do roku z wylotem w pierwszym tygodniu października nadal był Egipt, który był droższy średnio o 214 złotych. W wypadku pozostałych kierunków ceny były niższe niż w ubiegłym sezonie letnim, przy czym w najmniejszym stopniu staniały wyjazdy do Turcji – średnio o 93 złote. Większa była skala zniżek na Wyspy Kanaryjskie, o 205 złotych, a jeszcze większa Grecji – o 332 złote.

W wypadku kierunków mniej uczęszczanych zdecydowanie najbardziej touroperatorzy obniżyli, licząc rok do roku, ceny wyjazdów do Portugalii i na Majorkę – o 573 i 404 złote. W mniejszej skali spadły ceny Cypru i Malty, o 313 i 207 złotych, a pozostałych kierunków były wyższe niż przed rokiem. Przy czym umiarkowanie wzrosły w wypadku Tunezji, o 94 złote, a najbardziej Maroka – o 268 złotych.

TUI na czele spadków… cen W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek kolejny raz w największym stopniu spadły ceny w biurze TUI Poland – średnio o 670 złotych. Przyczyniła się do tego między innymi dość duża obniżka cen w ostatnim tygodniu. Już tradycyjnie w tym sezonie letnim znacznie tańsze niż przed rokiem były też oferty w ETI i Eximie Tours – o 350 i 325 złotych. Obniżki w mniejszej skali oferowały Prima Holiday, Coral Travel i Grecos, o 195, 150 i 140 złotych, a także Itaka i Sun & Fun – 40 i 25 złotych. U pozostałych organizatorów ceny były większe niż przed rokiem w granicach od 110 do 270 złotych – wymienia Traveldata.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek (na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli), w ostatnim tygodniu pierwszy pozostał TUI Poland z liczbą 31 ofert. Wyprzedził on Exim Tours z 20 ofertami i Rainbow z liczbą 18 najtańszych ofert.

Jak te relacje kształtowały się w odniesieniu do poszczególnych kierunków? Najwięcej najniższych cen na wyjazdy do Egiptu miały Coral Travel (5 ofert) i Rainbow (4), do Grecji TUI Poland (10) i Itaka i Rainbow (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji TUI Poland (6) i Coral Travel (5), do Tunezji Exim Tours (6), Coral Travel (3) i Sun & Fun (2).

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję ofertową w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, Exim Tours w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Rainbow w Egipcie i w Grecji.

Raport o cenach zamyka tabela, w której Traveldata zamieszcza touroperatorów, którzy w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowali imprezy turystyczne. Zestawienie obejmuje badanie cen wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu października.

W składzie pierwszej piątki organizatorów zaszła tylko jedna zmiana, w ramach której tabelę opuścił Best Reisen (spadek z pozycji 3 na 7, już poza obrębem zestawienia), a wszedł do niej Grecos (awans z pozycji 6 na 4). Przyczyną takich przesunięć był znaczny wzrost średniej ceny w tym pierwszym biurze i znacząca jej obniżka w Grecosie. Liderem, co jest już niemal regułą w tym sezonie letnim, pozostawał TUI Poland.