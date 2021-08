MEiN: Prawie 1,2 miliona dzieci na zorganizowanych wakacjach

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to najwięcej kuratorom zgłoszono wyjazdów do Bułgarii – 166, Chorwacji – 84, Hiszpanii – 64, Włoch – 62, Grecji – 56, na Maltę – 42, do Czech – 16, Niemiec – 16, Francji – 13, Czarnogóry – 13, Szwecji – 8, Albanii – 6, Węgier – 6, na Cypr – 6, do Austrii – 5, Macedonii Północnej – 5, Portugalii – 5, Słowacji – 5, Szwajcarii – 4, na Ukrainę – 4, na Litwę – 4, do Belgii – 3, Bośni i Hercegowiny – 3, Gruzji – 2, Turcji – 1, Danii – 1, Holandii – 1, Rumunii – 1.