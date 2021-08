Traveldata: Zatrzymanie podwyżek w biurach podróży

Ta sytuacja przełamuje trend trwający od wielu tygodni (wtedy średnia cena dotyczyła wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia), kiedy średnia cena rosła (z jednotygodniową przerwą), i to całkiem pokaźnie: o 41, 30, 359, 157 i 10 złotych, wcześniej spadła o 11 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastała o 25, 5, 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote.

W minionym tygodniu najbardziej touroperatorzy przecenili wycieczki do Kalabrii – średnio o 286 złotych. Mniejsze spadki objęły Maroko i Lanzarote – o 205 i 185 złotych.

W minionym tygodniu w wypadku wylotów na późne wakacje z biurem podróży między 30 sierpnia i 5 września, przeważały spadki cen wycieczek. Największy z nich miał miejsce na Wyspach Kanaryjskich i wyniósł średnio 75 złotych. Mniejsze miały miejsce w odniesieniu do Grecji i Turcji – o 33 i 4 złote.

Instytut porównał też średnią cenę z tego roku ze średnią z poprzedniego sezonu. Badanie pokazało, że ta pierwsza była wyższa o 375 złotych . Był to w tym sezonie, od połowy listopada 2020, już dziesiąty kolejny przypadek wyższych cen niż w sezonie ubiegłym oraz jednocześnie kolejny rekordowy. W ośmiu poprzednich zestawieniach średnie ceny wzrastały o 350, 177, 949, 603, 335, 270, 164, 107 i 62 złote – wskazują autorzy raportu.

Żaden z monitorowanych przez Traveldatę kierunków nie był tańszy niż rok wcześniej. Jeśli zaś chodzi o wzrost, to największy odnotowała ona w wypadku Dalamanu – o 1247 złotych. Bardzo dużo skoczyły też, licząc rok do roku, ceny takich kierunków jak Fuerteventura i Teneryfa – o 863 i 730 złotych.

Jak ceny paliwa i kurs złotego mógł wpłynąć na ceny w biurach podróży? Traveldata sprawdziła, że cena paliwa lotniczego wyniosła w zeszłym tygodniu 2,66 złotego za litr, co oznaczało 50,3-tową podwyżkę, licząc rok do roku.

Z kolei w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty kolejny raz był słabszy niż przed rokiem. W rocznych uśrednionych rozliczeniach turystycznych osłabienie to wyniosło 5,4 procent.

„Znaczny spadek cen ropy naftowej jaki wystąpił w ostatnich dwudziestu dniach na rynkach światowych daje nadzieję na adekwatną (czyli większą niż dotychczas) zniżkę cen paliwa lotniczego, co powinno sprzyjać niższym kosztom organizowania wycieczek” – dodają autorzy.

W wypadku wszystkich głównych kierunków wyjazdów ceny wycieczek były znacząco wyższe niż przed rokiem. Najmniejszy wzrost kolejny raz miał miejsce w odniesieniu do Egiptu, bo średnia cena przewyższała zeszłoroczną o 191 złotych. Pozostałe kierunki drożały wyraźniej: Grecja o 299 złotych, Bułgaria o 391 złotych, Turcja o 423 złote, a Wyspy Kanaryjskie – o 731 złotych.

Jeśli chodzi natomiast o kierunki mniej uczęszczane najbardziej podskoczyły ceny wycieczek na Cypr, do Hiszpanii kontynentalnej i do Włoch – o 658, 486 i 357 złotych. Zdrożały też, ale w mniejszej skali, wrześniowe wakacje w Tunezji, Portugalii, na Malcie i w Albanii – o 115, 145, 171 i 208 złotych.

TUI na czele najniższych cen

W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 u dużych i średnich organizatorów obniżyły się one jedynie w biurze Sun & Fun – o około 52 złotych, przy czym spadek wynikał z wystąpienia rocznych porównań jedynie dla Egiptu i Tunezji kontynentalnej. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 50 (Best Reisen) do nawet 760 złotych – opisuje wynik swojego badania Traveldata.