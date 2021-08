Agent turystyczny zachęca do szczepień. Daje voucher na wycieczkę

Brytyjski internetowy agent turystyczny Lastminute.com zachęca mieszkańców kraju do szczepienia się na covid-19, podaje portal branży turystycznej Travel Weekly. Rozpoczął kampanię, która zakłada, że osoby dorosłe, które zapiszą się na przyjęcie pierwszej lub drugiej dawki preparatu, otrzymają od niego voucher o wartości 30 funtów na wyjazdy zagraniczne. By go dostać, muszą umówić się na szczepienie przez stronę internetową brytyjskiej służby zdrowia National Health System od 20 do 31 sierpnia. Bon otrzymają po zarejestrowaniu się na stronie internetowej agenta, podając numer referencyjny, który przydzieli im NHS.

Poniżej dalsza część artykułu