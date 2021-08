Touroperator zabierze na wycieczkę tylko zaszczepionych

Nowe regulacje dotyczą dorosłych klientów korzystających z usług touroperatorów Trafalgar, Contiki, Insight Vacations, Costsaver, Brendan Vacations i Luxury Gold i wchodzą w życie 1 września – na razie będą obowiązywać co najmniej do końca tego roku.

– Zdrowie gości jest dla nas najważniejsze, a wiele krajów, do których organizujemy wyjazdy, wymaga certyfikatu szczepień lub niemal codziennie wykonywanego testu PCR od osób niezaszczepionych, jeśli chcą wejść do muzeów, restauracji i obiektów historycznych – mów prezes The Travel Corporation Canada Jeff Element. – Nasze nowe wymogi zapewnią klientom spokój, by mogli cieszyć się wspaniałymi podróżami – dodaje.