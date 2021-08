Wrześniowe wakacje o 180 złotych droższe niż przed rokiem

Największy roczny spadek cen Traveldata zanotowała odnośnie do Maroka – o 541 złotych. Wyraźnie mniejsze były roczne spadki cen wakacji w Marsa Alam i na Synaju, które wyniosły 282 i 202 złote.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,75 złotego za litr wobec 1,77 złotego za litr przed rokiem, co oznaczało wzrost o 55,4 procent. Jeśli chodzi zaś o kurs złotego, to był on słabszy niż przed rokiem o 3,1 procent.