Traveldata: Mamy szczyt wakacji i szczyt cen w biurach podróży Fot. Aleksander Kramarz

Duży popyt na wycieczki i dostosowanie do niej podaży pozwala biurom podróży podnosić ceny. W ostatnim tygodniu rosły one od ponad 200 złotych w wypadku Bułgarii do 570 złotych w odniesieniu do Grecji.