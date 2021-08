Biura podróży odrabiają straty, więcej czarterów niż w 2019 roku

Co ciekawe, najdynamiczniej, bo o 237 procent w stosunku do poprzedniego roku rosła sprzedaż wyjazdów z tej ostatniej kategorii. Ale jeśli porównać ją z rokiem 2019, to notuje ona spadek o 45,3 procent.

Dużym wzrostem, licząc rok do roku, charakteryzowała się też sprzedaż imprez czarterowych – była większa o 197 procent. A jeśli porównać ją do tej sprzed pandemii (czerwiec 2019 r.) okaże się, że przewyższyła ją o 5,6 procent .

– Nasze statystyki pokazują dwie charakterystyczne tendencje – komentuje członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którego strukturze działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Marek Niechciał. – Po pierwsze wyraźnego przesunięcia wyborów polskich turystów w stronę wycieczek z wykorzystaniem lotów czarterowych, a po drugie dynamicznego narastania liczby rezerwacji wraz z nadejściem wakacji. We wcześniejszych latach rezerwacje były bardziej równomiernie rozłożone w czasie, istniało zjawisko first minute, czyli kupowania wyjazdów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W tym roku zakupy kumulują się w krótkim czasie. Aż 62 procent wszystkich tegorocznych rezerwacji to rezerwacje zrobione w maju i czerwcu. Myślę, że to zjawisko będzie rosnąć także w lipcu, który będziemy mogli podsumować pod koniec sierpnia – dodaje.