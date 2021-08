Polacy pojechali na wakacje do Grecji, Turcji i Bułgarii

Razem zgarnęły one 78,8 procent wszystkich rezerwacji zrobionych za jego pośrednictwem na lipiec u różnych organizatorów.

Co ciekawe, zaraz za tymi gigantami światowej turystyki uplasowała się Polska (3,4 procent), a pierwszą dziesiątkę dopełniają jeszcze Tunezja (3,3 procent), Cypr (3,1 procent), Albania (3 procent) i Chorwacja (2,2 procent).

– Poza pierwszą dziesiątką znalazły się Włochy – zauważa prezes Travelplanet Radosław Damasiewicz. – To konsekwencja swoistej opieszałości w luzowaniu obostrzeń związanych z wjazdem turystów do tego kraju, ale również znacząco wyższych cen w najpopularniejszych kategoriach wypoczynku.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków znalazła się również Polska. Zdarzyło się to pierwszy raz od kiedy Traveplanet.pl sporządza analizy ruchu turystycznego.

To przede wszystkim konsekwencja niechęci do przechodzenia procedur związanych z wyjazdem za granicę i zmieniających się reguł – uważa Damasiewicz.

– Ale ta pozycja wynika także z innych czynników. Klienci biur podróży zauważyli, że największe biura podróży dodały do swojej oferty wakacje w Polsce, często w konkurencyjnych cenach w porównaniu z bezpośrednim rezerwowaniem. A do tego kupienie wypoczynku w krajowym obiekcie w biurze podróży daje przywileje, jakie wiążą się z zasadami wyznaczonymi w ustawie o imprezach turystycznych. Na przykład zwrot pieniędzy w razie niespodziewanego lockdownu w terminie 14 dni – wyjaśnia prezes Travelplanet.

Pandemia obniża ceny

Wakacje w 2019 kosztowały statystycznego klienta Travelplanet.pl około 2550 złotych. Jeśli porównać tę średnią do obecnej, około 2250 złotych (wyjazdy w lipcu i sierpniu), to widać, że wypoczynek z biurem podróży jest w tym roku sporo tańszy niż w czasach przedcovidowych. Travelplanet zmianę na korzyść podróżnych przypisuje niższym cenom hoteli. A to z kolei jest efektem zmniejszonego ruchu turystów z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Rosji.