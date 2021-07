TUI przedłuża sobie pomoc banków. Do spłacenia ma 4,8 mld euro

Koncern informuje w komunikacie, że doszedł do porozumienia z 19 prywatnymi bankami i z państwowym Bankiem Odbudowy w sprawie przedłużenia o dwa lata, do 2024 roku, ważności linii kredytowych, które opiewają łącznie na 4,7 miliarda euro.

TUI zapewnia, że ma około 2,9 miliarda euro środków płynnościowych, w co wchodzą też środki ze sprzedaży 21 hoteli Riu.

Obecnie obciążenie z tytułu pożyczek wynosi 4,8 miliarda euro. Składają się na nie: 1,75 miliarda euro linii kredytowych z 20 prywatnych banków (wliczając w to 215 milionów w postaci gwarancji), 1,8 miliarda euro z Banku Odbudowy otrzymane w ramach pierwszej tarczy pomocowej, 1,05 miliarda euro z drugiej tarczy i 0,2 miliarda euro z Banku Odbudowy i banków prywatnych z ostatniego pakietu wsparcia.

Grupa zapewnia, że w dalszym ciągu stawia sobie za cel jak najszybszą spłatę pożyczek rządowych. Liczy przy tym, że będzie możliwe podróżowanie do kolejnych krajów i dzięki temu będzie poszerzać działalność operacyjną.

Podkreśla, że do lata 2024 roku koncern jest zabezpieczony od strony finansowej, co zapewnia stabilność i elastyczność tak długo, jak obostrzenia wynikające z pandemii będą nadal wpływać na biznes i rynki. – Sezon letni wystartował dobrze, bo popyt na wyjazdy jest na wysokim poziomie. Kluczem do większej swobody dla wszystkich, w tym dla segmentu podróży w dalszym ciągu będą szczepienia – podsumowuje.