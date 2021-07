Turyści ufają profesjonalnym doradcom

ABTA, organizacja zrzeszająca touroperatorów i agentów turystycznych w Wielkiej Brytanii, przeprowadziła badanie, w którym zapytała o ocenę swojego wizerunku. Chodziło o to, by zbadać, na ile logo ABTA jest dla potencjalnego klienta potwierdzeniem, że oddaje swoje wakacje w ręce profesjonalisty.

Dyrektor zarządzający ABTA Mark Tanzer, komentując wyniki, podkreśla, że konsumenci są o 25 procent bardziej skłonni zarezerwować wyjazd u profesjonalisty niż miało to miejsce przed pandemią. Jako główny powód wymieniają pewność, że doradca o nich zadba, poza tym chcą skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia. Także o 25 procent wzrosła gotowość do skorzystania ze zorganizowanej imprezy turystycznej. Przemawiają za tym dobry stosunek ceny do jakości, ochrona finansowa i wygoda zakupów.