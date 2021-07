Agenci: Po pandemii nie wszyscy touroperatorzy mile widziani

Pandemia koronawirusa wpłynęła na zmianę priorytetów we współpracy agentów z touroperatorami – pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell. W szczególności widoczne jest to w wypadku sieci i kooperatyw.

Z TUI mają jednak twardy orzech do zgryzienia – wielu agentów nie chce zupełnie rezygnować z oferowania jego produktów, bo niektóre trudno im zastąpić. Z drugiej strony, chcą wyraźnie dać do zrozumienia szefom tej firmy, że na linii agent – touroperator trzeba wiele poprawić. – To jak taniec na linie – mówi szef jednej z kooperatyw. – Interesy naszych członków i ich klientów są zawsze w centrum naszej uwagi, bo bez nich by nas nie było.