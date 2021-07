Traveldata: W biurach podróży padł rekord podwyżki

Był to w tym sezonie – obserwowanym od połowy listopada 2020 roku – już piąty przypadek wyższej ceny niż w sezonie ubiegłym i jednocześnie rekordowo wysoki. W poprzednich czterech zestawieniach średnie ceny wzrosły o 270, 164, 107 i 62 złote, a w okresie wcześniejszych trzech miesięcy, czyli w trzynastu kolejnych zestawieniach, były one konsekwentnie niższe od cen sprzed roku o 62, 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132 i 176 złotych – wylicza Traveldata.

Wśród wiodących kierunków jedyne roczne spadki cen wycieczek ponownie miały miejsce w wypadku ofert wyjazdów do Egiptu, w którym średnia cena była niższa o 191 złotych od ceny sprzed roku. Pozostałe kierunki podrożały od 91 złotych, jeśli chodzi o Turcję, poprzez 380 złotych w wypadku Bułgarii i 480 złotych Grecji, aż po 898 złotych odnośnie Wysp Kanaryjskich. Duże podwyżki objęły też kierunki mniej uczęszczane, a najbardziej dotyczyło to wyjazdów na Cypr, do Albanii i na Majorkę – odpowiednio o 455, 430 i 427 złotych. Mniej zdrożały Portugalia i Malta – o 364 i 226 złotych, a jeszcze mniej Hiszpania kontynentalna i Włochy – o 172 i 104 złote,. Zdecydowanie najmniej zaś Tunezja, bo jedynie o 45 złotych.

Jeśli spojrzeć na te dane pod kątem samych touroperatorów, to najbardziej opuściły ceny Sun & Fun i Coral Travel – o około 305 i 30 złotych, przy czym duży roczny spadek w tym pierwszym biurze wynikał z wystąpienia rocznych porównań jedynie dla kierunków egipskich i Tunezji. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 155 (Exim Tours) do nawet 1000 złotych – czytamy w raporcie.

W ubiegłym tygodniu najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu mały TUI Poland i Rainbow (po 4 oferty), a także Sun & Fun (3), do Grecji Grecos i Neckera (po 5 ofert) oraz Itaka i Prima Holiday (po 4), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (7), do Turcji Coral Travel (7) i TUI Poland (5), do Tunezji Coral Travel (5), Rainbow i Exim Tours (po 3), a do Bułgarii Ecco Holiday i Itaka (po 2 oferty)