Stałe godziny otwarcia? Agenci turystyczni: To passé

Okazuje się, że większość podchodzi do tej kwestii bardzo elastycznie. Ponad połowa pytanych twierdzi, że jest dostępna dla klientów nie tylko w tradycyjnych godzinach pracy, ale też poza nimi. A konkretnie: 13 procent pracuje w czasie faktycznego otwarcia biura, 62 procent umawia się na indywidualne spotkania, a 50 procent poza poradą w stacjonarnym salonie sprzedaży oferuje ją także za pośrednictwem mediów cyfrowych, to znaczy e-maila, Whatsappa czy Facebooka.

70 procent pytanych szefów biur agencyjnych jest przekonanych, że ograniczenie sprzedaży tylko do godzin otwarcia biura już się nie sprawdza. Z drugiej strony 30 procent twierdzi, że salony powinny obsługiwać klientów tylko w tym czasie. – Ostatecznie Media Markt, Saturn i C&A też się zamykają o godzinie 20 – pisze jeden z uczestników ankiety. Inny dodaje, że do takiego systemu trudno przekonać pracowników.

Z licznych komentarzy agentów wynika, że potrzeba większej elastyczności wcale nie pojawiła się w okresie pandemii. Wielu podkreśla w komentarzach, że coraz częściej umawia się z zainteresowanymi wycieczkami na spotkania o konkretnej godzinie, niektórzy pracują tylko w takim systemie. To sprawia, że klienci czują się bardziej zobowiązani, a doradcy mogą się lepiej przygotować do rozmowy. Niektórzy agenci wręcz ograniczyli godziny otwarcia swoich salonów właśnie do takich wcześniej zaplanowanych konsultacji.