Ekspert do agentów turystycznych: Załóżcie własne biuro podróży

Michael Röntzsch to niemiecki ekspert turystyczny, który mocno angażuje się w życie branży. W czasie lockdownu stworzył wraz z Timo Iserlohem portal Deutschland-Mein Urlaub, który łączy agentów z hotelami i w ten sposób zwiększa przychody obu stron. Również w okresie pandemii zorganizował bez pomocy touroperatorów dwa wyjazdy dla agentów na Majorkę, by w ten sposób udowodnić, że podróżowanie jest bezpieczne i możliwe mimo rozprzestrzeniania się koronawirusa. Początkowo szukał tysiąca chętnych, ostatecznie na wycieczkę zdecydowało się 72 doradców turystycznych.

Jak mówi ekspert, dzięki stworzeniu takiego biura, można by uzyskać pewną niezależność od „zwykłych” touroperatorów. Każdy agent działający stacjonarnie miałby możliwość przyłączenia się do projektu. Röntzsch przyznaje, że stworzenie takiego przedsiębiorstwa zajęłoby trochę czasu, na pewno nie udałoby się też zbudować oferty wyjazdów do każdego z miejsc, jakie są dziś dostępne na niemieckim rynku, ale mimo że sytuacja nie jest najlepsza, branża nigdy nie miała lepszej okazji, by się zorganizować na nowo.