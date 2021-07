Niemieccy touroperatorzy: Podróżujcie odpowiedzialnie

Szefowie TUI Deutschland, DET Touristik, FTI, Alltoursu, Schauinsland i HolidayCheck wystosowali wspólny apel do klientów. Swój list zaczynają od pozytywnego przekazu i podkreślają, że wraz z rozpoczęciem letnich wakacji Niemcy znów mogą podróżować. Wiele osób skorzystało już z tej okazji i szykuje się na wyjazd do wytęsknionych miejsc.

W drugiej części listu autorzy zwracają się do klientów z apelem, by pamiętali o odpowiedzialności, jaką mają jako podróżni i uważali na siebie nawzajem także na wakacjach. „Cieszcie się, korzystajcie z odpoczynku, ale przestrzegajcie obowiązujących zasad i reżimu sanitarnego. Drink przy basenie smakuje tak samo, nawet jeśli zachowamy odstęp społeczny, a do maseczek w supermarketach już wszyscy się przyzwyczailiśmy. Pamiętajcie: im więcej osób się zaszczepi, tym mniejsze szanse ma wirus.” Prezesi podkreślają, że wdzięczność za to okażą nie tylko odwiedzający, ale też mieszkańcy odwiedzanych miejsc.