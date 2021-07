Agenci turystyczni do Greków: Dużo stresu z kodami QR Opóźnienie kodu powoduje, że turysta zostaje na lotnisku - wskazują agenci. Fot. Filip Frydrykiewicz

System generowania turystom kodu QR koniecznego do przekroczenia granicy pozostawia wiele do życzenia. Apelujemy o jego usprawnienie – pisze do ambasady Grecji w Polsce Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.