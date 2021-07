Od początku roku w biurach podróży prawie milion rezerwacji

W okresie od stycznia do maja tego roku biura podróży zawarły 939 tys. nowych umów z klientami. To o 72 procent mniej niż w tym samym okresie 2019 roku i o 35 procent mniej niż w tym samym okresie 2020 roku (średnią w 2020 zawyżyły miesiące przedpandemiczne, styczeń i luty).

Co ciekawe, najbardziej spadła, licząc w stosunku do roku 2019, liczba umów na wyjazdy krajowe – o 86 procent. Dużo ucierpiały też wyjazdy z kategorii „inny transport” – było ich mniej o 81,5 procent. Najlepiej przed spadkiem obroniły się wakacje czarterowe , ich ubyło jedynie 50 procent.

Majowe dane to najnowsze dane, jakimi dysponuje TFG. Czerwiec będzie podsumowany dopiero po 21 lipca, kiedy to minie data obowiązkowego składania przez organizatorów turystyki deklaracji za poprzedni miesiąc.

W zeszłym roku niewypłacalność ogłosiło osiem stosunkowo niedużych (ich gwarancje opiewały na sumy od 20 do 608 tysięcy złotych) biur podróży. Były to Tourasia Polska z Warszawy, Aktywni+ z Warszawy, Celtur z Bydgoszczy, Ruta Tour z Poznania, Ka-Ma Tours z Mysłowic, Prestige Travel z Białegostoku, Hermes Travel z Warszawy i Traf II z Chorzowa. W tym roku dwa – w styczniu do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego zgłosił się z tym problemem właściciel Baja Team z Bydgoszczy (gwarancja 323 tysięcy złotych), a w maju do marszałka województwa świętokrzyskiego właściciel Tur-Media ze Skarżyska–Kamiennej (ponad 34 tysiące złotych).