Bułgaria przedłuża dopłaty do czarterów

Ministerstwo Turystyki Bułgarii kontynuuje program dopłat do lotów czarterowych. Subsydiowane są rejsy wykupowane przez touroperatorów – do biletu każdego pasażera w samolocie z co najmniej 100 miejscami na pokładzie rząd dopłaca 35 euro, informuje resort na swojej stronie internetowej. Ministerstwo dodaje, że program zostanie wydłużony do końca roku, a zgodę na to wydała już Komisja Europejska.

Poniżej dalsza część artykułu