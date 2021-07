Traveldata: W biurach podróży tydzień obniżania cen

To rzadka w tym roku sytuacja, żeby cena z tygodnia na tydzień spadła, ostatnio zdecydowanie ceny rosły: o 25, 5, 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote. We wcześniejszych tygodniach spadały o 13 i 25 złotych. Jeśli się ta sytuacja nie powtórzy w kolejnych miesiącach będzie można uznać ją jedynie za drobną korektę.

Największy wzrost cen wyjazdów drugi raz z rzędu objął Maltę, co do której skoczyła ona o 281 złotych. Mniej podrożał wypoczynek na Costa de la Luz i na półwyspie Chalcydyckim – o 246 i 147 złotych.

Był to w tym sezonie, liczonym od połowy listopada 2020 roku, już czwarty przypadek wyższych cen niż w sezonie ubiegłym i jednocześnie rekordowy. W poprzednich trzech zestawieniach średnie ceny wzrosły o 164, 107 i 62 złote, a we wcześniejszych trzech miesiącach były one niższe od cen sprzed roku o 62, 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132 i 176 złotych – wyliczają autorzy raportu.

W sytuacji kiedy równocześnie i oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa i nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek wcześniejszej nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem już trzeci raz z rzędu zawierał się on w przybliżeniu w przedziale od 125 do 135 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie najwięcej podrożały wycieczki na Majorkę, do Albanii i do Włoch – odpowiednio o 499, 432 i 339 złotych. Mniej wzrosły ceny wakacji w Hiszpanii kontynentalnej, na Cyprze i na Malcie – o 237, 195 i 194 złote. A w zdecydowanie najmniejszej skali w Portugalii – o 11 złotych. Ta ostatnia sytuacja może mieć związek z wysokim obecnie i systematycznie rosnącym zainfekowaniem Portugalii koronawirusem w wariancie delta.

Jeśli porównać ceny wyjazdów na szczyt sezonu lato 2021 z tymi sprzed roku pod kątem konkretnych organizatorów, to najbardziej obniżył je Sun & Fun – o około 265, przy czym duży roczny spadek w tym biurze wynikał z wystąpienia rocznych porównań jedynie dla kierunków egipskich i Tunezji. Mniejsze ceny miał też Exim Tours. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 89 (Coral Travel) do nawet 730 złotych.

Porównanie przez Traveldatę cen z uwzględnieniem poszczególnych kierunków i biur podróży ujawniło, że najtańsze wyjazdy do Egiptu miały TUI Poland (5 ofert) i Rainbow (4), do Grecji Exim Tours (8), TUI Poland (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (7), do Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (6), do Tunezji Coral Travel (6) i Exim Tours (4), a do Bułgarii Ecco Holiday (3) i Best Reisen (2 oferty).