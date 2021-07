Niemcy – w czerwcu rezerwacje poszybowały

Jak wynika z analizy firmy technologicznej ta.ts, która dostarcza agentom system do rozliczeń księgowych, skumulowany obrót w czerwcu wzrósł o 140,4 procent, licząc rok do roku. Ta.ts pokazuje też wysokość przychodów z poszczególnych rodzajów oferty. W wypadku tych typowo turystycznych, w tym rejsów wycieczkowych, wzrost wynosi 126,6 procent. Same rejsy przyniosły obroty większe o 201,1 procent. Ze sprzedaży przelotów biura zyskały o 183,3 procent więcej, a pozostałych usług (na przykład transport lądowy) o 88,6 procent więcej. Zwiększyła się też liczba zamówionych przez klientów biletów lotniczych (plus 116,8 procent).

