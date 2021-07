Marek Andryszak, prezes TUI na Europę centralną odchodzi z TUI

Burling pisze również, że europejscy touroperatorzy TUI zbliżyli się do siebie na wszystkich rynkach podczas kryzysu. „Wiele było bardzo udanych, w tym udany restart sezonu 2021. Będziemy nadal pracować nad sobą, słuchać, a także dalej wzmacniać dialog z klientami i partnerami”. TUI Deutschland jest „w doskonałej pozycji, aby wyjść silniejszy z kryzysu stulecia. Chciałbym podziękować Markowi i zespołowi za ich pracę”. Stroma kariera w Grupie TUI Marek Andryszak (48 l.) od lipca 2017 r. jest Prezesem Zarządu TUI Central Europe, odpowiedzialnym za rynki źródłowe w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce i Włoszech oraz Prezesem Zarządu TUI Germany. Przejął stanowisko szefa od członka zarządu Sebastiana Ebla, który po odejściu Christiana Clemensa doprowadził TUI Germany do unii personalnej. Wcześniej był odpowiedzialny za biznes turystyczny jako Chief Operating Officer w zarządzie TUI Germany od początku 2017 roku. Nieszablonowy Andryszak, który występuje głównie w dżinsach i swetrach, do tej pory całe życie zawodowe spędził w Grupie TUI. Po studiach inżynierii przemysłowej, które ukończył w 2000 roku w TU Berlin, rozpoczął pracę jako stażysta w Preussag, poprzedniku TUI AG, a w 2006 roku został głównym nabywcą samolotów TUI, zanim w 2009 roku przejął zarządzanie TUI Poland w swoim kraju. Tam on i jego zespół zdołali zwiększyć sprzedaż z 75 do 250 milionów euro w ciągu ośmiu lat i konsekwentnie dostosowywać działalność do sprzedaży internetowej i wewnętrznej. W czerwcu 2016 Ebel przywiózł Andryzsaka z powrotem do Niemiec. Początkowo zastąpił Markusa Ortha na czele spółki zależnej TUI L’tur. Tam obniżył koszty poprzez redukcję, a następnie przeniósł się do centrali w Hanowerze. W TUI Deutschland promował rozbudowę oferty modułowej i portalu TUI.com. Ponadto zmniejszono wielkość wakacyjnej linii lotniczej TUIfly.