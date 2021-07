Wakacje drożeją. Najbardziej w Turcji, Egipcie i Bułgarii

Ostatni tydzień przyniósł podwyżki wyjazdów do Turcji, Egiptu i Bułgarii. Wakacje w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich praktycznie stały w miejscu – wynika z najnowszego raportu Traveldaty.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 roku wzrosła o 25 złotych – pokazuje najnowszy cotygodniowych raport z badania cen przygotowany przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Poniżej dalsza część artykułu

Wpisuje się to w obserwowaną od miesięcy tendencje do drożenia wyjazdów. W poprzednich tygodniach ceny rosły bowiem o 5, 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote, a we wcześniejszych spadły o 13 i 25 złotych.

Największy wzrost średniej ceny odnotowano w wypadku wakacji na Malcie (przed tygodniem ceny tam najbardziej spadły) – o 244 złote. Nieco mniej zwyżkowały ceny wypoczynku w Dalamanie i w Turcji Egejskiej – o 189 i 153 złote.

Zdecydowanie najwięcej średnia cena spadła, jeśli chodzi o wyjazdy na Fuerteventurę, bo o 188 złotych. Mniejsze zniżki miały miejsce na Dżerbie i na Cyprze – o 56 i 35 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia wykres poniżej.

W minionym tygodniu kolejny raz przeważał wzrost cen. Największe zwyżki notowały Turcja, Egipt i Bułgaria – odpowiednio o 130, 36 i 28 złotych. „Tak duży wzrost cen wycieczek do Turcji może mieć związek ze wznowieniem przyjazdów turystycznych do tego kraju z Rosji” – uważają autorzy raportu.

W Grecji i na Wyspach Kanaryjskich ceny nieznacznie spadły – o 4 i 3 złote.

Rekordowa podwyżka Porównanie cen z ostatniego tygodnia z cenami sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia tegoroczna była wyższa o 164 złote. Był to już trzeci przypadek w tym sezonie wyższych cen niż w ubiegłym sezonie od połowy listopada 2020 i jednocześnie rekordowy. W poprzednich dwóch zestawieniach średnie ceny wzrosły o 107 i 62 złote, a w ostatnich trzech miesiącach, czyli w dwunastu kolejnych zestawieniach, były one konsekwentnie niższe od cen sprzed roku o 62, 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132 i 176 złotych – wylicza Traveldata.

Zdecydowanie największy roczny spadek cen ponownie odnotowano w wypadku Szarm el-Szejk i było to 716 złotych. W wyraźnie mniejszym, ale i tak bardzo znacznym stopniu ceny spadły we Kalabrii i w Marsa Alam – o 410 i 279 złotych.

Bardziej znaczące – notuje Traveldata – były roczne zwyżki cen wycieczek, z których największe wystąpiły w wypadku wakacji na Sardynii – o 854 złote złotych, a niewiele mniejsze na wyspach Kos i Teneryfie – o 675 i 607 złotych.

Czy koszty organizatorów wyjazdów rosły, czy spadały? Jeśli chodzi o cenę paliwa lotniczego wyniosła ona w zeszłym tygodniu 2,68 zł za litr, co oznaczało osiemnasty z rzędu roczny wzrost, tym razem o 49,7 procent. Z kolei euro i dolar były droższe o 0,2 procent.

W tej sytuacji sumaryczny wpływ obu tych czynników na średnią zmianę kosztów nie sprzyjał organizatorom, wyniósł bowiem według szacunków Traveldaty między 125 a 135 złotych.

Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe spadki cen wycieczek, porównywane rok do roku, kolejny raz miały miejsce w odniesieniu do Egiptu, a różnica wyniosła 383 złote. Nieznaczna była skala rocznej przeceny wczasów w Bułgarii, gdzie średnie ceny spadły o 10 złotych. Na pozostałych głównych kierunkach ceny wzrosły, przy czym w najmniej w wypadku Turcji, o 111 złotych, a w bardzo znacznym w Grecji, o 261 złotych, i na Wyspach Kanaryjskich – o 397 złotych.

Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki – piszą autorzy badania – zdecydowanie największy wzrost cen wycieczek, liczony rok do roku, ponownie objął Albanię – o 459 złotych. Niewiele mniej podrożały wyjazdy do Portugalii i na Maltę – o 423 i 328 złotych. W jeszcze mniejszym stopniu kosztowniejsze okazały się wakacje we Włoszech, Hiszpanii kontynentalnej i na Cyprze – o 210, 164 i 139 złotych.

Tylko w Tunezji ceny wycieczek w ujęciu rocznym nieco spadły – o 10 złotych, co „może mieć związek w wysokim obecnie stopniem zainfekowania tego kraju koronawirusem i bardzo wysokim wskaźnikiem jego ofiar śmiertelnych”, zwraca uwagę Traveldata.

Sun & Fun obniża najbardziej Jak poszczególne biura podróży kształtowały ceny swoich wyjazdów? Porównanie rok do roku prowdzi do wniosku, że najbardziej obniżyły je Sun & Fun, Rainbow i Coral Travel – o około 355, 215 i 140 złotych. Mniejsze zniżki Traveldata odnotowała w ofertach Best Reisen – 85 złotych. U pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły zmieściły się w granicach od 54 (Mouzenidis Travel) do nawet 720 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 38 ofert, na drugim Exim Tours z liczbą 26 ofert, a na trzecim Rainbow z liczbą 24 ofert.

Traveldata sprawdziła też, którzy touroperatorzy mieli w zeszłym tygodniu najwięcej najtańszych wyjazdów do poszczególnych krajów. I tak do Egiptu można było kupić najtaniej wyjazd w Rainbow i TUI Poland (po 5 ofert), do Grecji w Eximie Tours (7) i TUI Poland (6), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (8) i Itace (5) i Rainbow, do Turcji w Coralu Travel (9) i w TUI Poland (4), do Tunezji w Coralu Travel (5) i Eximie Tours (4), a do Bułgarii w Eximie Tours i Best Reisen (po 2 oferty).

Wobec okresu sprzed roku biuro Exim Tours umocniło swoją pozycję konkurencyjną w Grecji, Tunezji i Turcji, a Rainbow w Egipcie, Grecji i Turcji – podsumowuje ten wątek Traveldata w raporcie.

Exim Tours na czele Na koniec części materiału poświęconego touroperatorom eksperci przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

Skład pierwszej piątki organizatorów nie uległ zmianie w ciągu ostatniego tygodnia, ale na pozycjach lidera i wicelidera tabeli nastąpiła roszada – z powodu podniesienia cen w ostatnim tygodniu zmniejszyło się korzystne odchylenie od średniej ceny referencyjnej w Coralu Travel, co przesunęło je z pierwszej pozycji w tabeli na drugą. Odwrotna sytuacja miała miejsce w biurze Exim Tours, które zostało nowym liderem zestawienia. Bez zmian pozostało odchylenie cen w Grecosie, na niekorzyść zmieniło się zaś w TUI Poland.

Ostatnią część raportu Traveldata poświęca analizie zmian cen biletów w tanich liniach lotniczych, oferujących rejsy na kierunkach turystycznych.

Ilustruje je wykresami. Grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021 roku, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach uwzględniono jedynie rejsy (44 połączenia Ryanaira i 25 Wizz Aira), które występowały w obu sezonach jednocześnie.

Źródło wszystkich wykresów i map: Traveldata

„Coraz bardziej widoczne jest zjawisko stopniowej rozbudowy siatki połączeń i oferowania na kierunkach turystycznych przez obu głównych tanich przewoźników, ale również i przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Powoduje to sukcesywne zwiększanie podaży miejsc przez wymienione linie i być może jest przyczyną ostatnich dużych obniżek i promocji cen biletów lotniczych.

Mocno zaostrzająca się ostatnio konkurencja na kierunkach turystycznych, czyli m.in. tanich przewoźników z liniami czarterowymi, może być jedną z przyczyn spadków cen akcji tych ostatnich, której w ostatnim tygodniu doświadczył również polski przewoźnik lotniczy Enter Air” – podsumowuje raport.

*Zestawienie obejmuje porównanie cen wycieczek z wylotem w szczycie sezonu letniego, definiowanego jako pierwszy tydzień sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 30 czerwca 2021 i zestawione z cenami wylotów w tym samym okresie z 24 czerwca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 2 lipca 2020 roku.