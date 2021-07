Stabilność biur podróży – jest lista odpornych na trudności

Stosunek wielkości funduszy własnych do przychodów z usług turystycznych to jeden z najważniejszych wskaźników świadczących o stabilności biur podróży. Po roku pandemicznym te relacje wykazują zadziwiające nierówności między touroperatorami. Warto o tym pamiętać w trudnych czasach, bo nawet Thomas Cook upadł – wskazuje prezes Instytutu Badania Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej w najnowszym materiale.

Publikacja przedstawia, według podobnego schematu, wielkość funduszy własnych czołowych organizatorów i porównanie ich z przychodami ze sprzedaży imprez turystycznych. Warto pamiętać, że to fotografia stanu z końca zeszłego roku. Niezwykle istotna wskazówka do oceny ich obecnej sytuacji. Niemniej od tamtego czasu wiele się mogło zmienić.

Rok 2020 – pisze Betlej – był dla turystyki wyjazdowej wyjątkowo niekorzystny z powodu drastycznych nieraz obostrzeń w podróżowaniu wywołanych pandemią koronawirusa. Straty, jakie ponieśli wszyscy bez wyjątku touroperatorzy z czołowej dwunastki, z reguły znacząco zmniejszyły ich fundusze własne. Zarazem spadki sprzedaży, znaczniejsze niż spadki funduszy, spowodowały generalną poprawę relacji funduszy do sprzedaży u poszczególnych organizatorów, a co za tym idzie generalnie w branży jako całości (patrz pierwszy materiał z tego cyklu).

Wskaźnik tego rodzaju – relacjonuje – czyli relacja kapitałów podmiotu do rozmiarów prowadzonej przez niego działalności, należy do najlepiej oddających jego stabilność finansową, a co za tym idzie bezpieczeństwo klientów i kontrahentów. Podobne podejście (tyle, że zdecydowanie bardziej rozwinięte) stosuje się w systemie bankowym, gdzie wiodącą rolę odgrywają obligatoryjnie monitorowane relacje funduszy własnych do ryzyka wynikającego z rozmiarów prowadzonej działalności, czyli głównie z wielkości i jakości portfela kredytowego i udzielonych gwarancji.

Betlej nie komentuje ujemnych wyników firm z końca grafiki, ale warto zwrócić uwagę, że znalazły się tu biura podróży – TUI, Exim Tours i Sun&Fun – będące częścią większych koncernów, których centrale mieszczą się za granicą i to one wspierają kapitałem swoje spółki w Polsce. Co nie znaczy, że niweluje to niepewność, co do ich stabilności.