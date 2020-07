Touroperator ujawnia klientom swoją marżę

Klienci biura podróży ASI z Tyrolu mogą się teraz dowiedzieć, na co idą ich pieniądze. Jak mówi cytowany przez niemiecki portal branży turystycznej Reisevor9 prezes ASI, Ambros Gasser, w ten sposób touroperator chce pokazać, że znacząca część wpłaconej kwoty faktycznie trafia do lokalnych usługodawców, między innymi do gestorów bazy noclegowej, którzy prowadzą swoje firmy od pokoleń. ASI, dobierając partnerów, skupia się właśnie na firmach rodzinnych.

