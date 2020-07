Niemieccy agenci: Trzeba zmienić zasady wypłacania prowizji

Część agentów samodzielnie poszukuje nowych źródeł przychodu – niektórzy czerpią je z opłat serwisowych czy doradztwa. Z ankiety wynika, że 74 procent agentów widzi możliwość wystawiania rachunków za dodatkowe usługi, takie jak pośrednictwo wizowe czy rezerwacja miejsc w samolotach. Połowa pytanych szacuje, że mogłaby pobierać pieniądze z tego tytułu w wypadku co najmniej 25 procent zamówień. Jedna trzecia respondentów widzi taką możliwość nawet przy co drugiej lub co trzeciej rezerwacji.

Realne szanse na wprowadzenie opłaty za doradztwo, czyli dodatkowe wynagrodzenie za przygotowanie oferty, dostrzega połowa uczestników ankiety. Ponad jedna trzecia agentów mogłaby je pobierać przy co czwartej rezerwacji, 14 procent nawet częściej. Jeśli klient zdecydowałby się na zakup, kwota ta zostałaby zaliczona na poczet rezerwacji. Agenci są zgodni, że to, czy turyści będą skłonni zaakceptować taki wydatek, zależy od jakości obsługi i kompleksowości podróży. Badanie pokazało też, że gotowość do wprowadzenia dodatkowych opłat zależy od pewności agentów co do ich kompetencji i jakości świadczonych usług, ale też od dobrego kontaktu z klientami. Coraz więcej doradców potwierdza, że turyści ze zrozumieniem podchodzą do tej kwestii.