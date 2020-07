Ecco Holiday z nową gwarancją

Biuro podróży Ecco Holiday odnowiło w czerwcu gwarancję ubezpieczeniową, o czym informuje w komunikacie. Wynosi ona 858 742 euro i jest o prawie dwie trzecie mniejsza od poprzedniej (2 292 170 euro), co wynika z kwietniowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów, zmniejszającego minimalne sumy gwarancyjne dla touroperatorów o 70 procent. Nowa gwarancja obowiązywać będzie do 19 czerwca 2021 roku.

Z Ecco Holiday można obecnie polecieć na Maltę, do Bułgarii, Grecji (Kreta, Rodos, Korfu, Zakintos), Hiszpanii (między innymi Majorka, Teneryfa, Costa Brava) i Chorwacji. W tym ostatnim kraju i w Czarnogórze touroperator przygotował też oferty z dojazdem własnym. Ma również w sprzedaży pobyty w kilkudziesięciu hotelach w różnych regionach Polski.

Z kolei pod marką Ecco Travel organizator prowadzi teraz dwie akcje promocyjne – „Odmrażamy marzenia o podróżach” zachęca do wyjazdów do krajów, które zapowiedziały otwarcie wkrótce granic dla Polaków, czyli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tajlandii, Sri Lanki, Malezji, na Islandię, Zanzibar, Malediwy, Seszele i Mauritius, a „Planuj na spokojnie” skupia się na wyjazdach przyszłorocznych.