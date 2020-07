Podróże motywacyjne rosły, ale sparaliżował je koronawirus

„Barometr SOIT” to okresowa analiza polskiego rynku podróży motywacyjnych i przemysłu spotkań przygotowywana na zlecenie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT), która ukazuje się od 2014 roku. Najnowsza, za 2019 rok, powstała na podstawie danych udostępnionych przez 30 firm – wszystkich 23 członków SOIT i siedem firm niezrzeszonych. Badanie online przeprowadziła od stycznia do kwietnia agencja badawcza ABR SESTA.

W ubiegłym roku badane firmy zorganizowały 942 wyjazdy, każda średnio 31, czyli o dwie więcej niż w 2018 roku. Organizatorzy przewidują, że w tym roku ich liczba spadnie o 73 procent, do 260. Średnio każda firma zrealizuje pięć wyjazdów do krajów europejskich, czyli o 75 procent mniej niż w ubiegłym roku. Prawie 63 procent firm spodziewa się zleceń na nie więcej niż cztery wyjazdy poza Europę.

W 2019 roku odsetek wyjazdów europejskich z budżetem powyżej 6000 złotych wzrósł z 15 procent w 2018 roku do 23 procent, wyjazdów pozaeuropejskich z budżetem do 9000 złotych z 25 procent do 50 procent, z kolei liczba wyjazdów pozaeuropejskich z budżetem powyżej 14000 złotych podwoiła się.

Obroty badanych firm z ubiegłorocznych wyjazdów incentive wyniosły 260 milionów złotych, w tym roku najpewniej spadną one o 57 procent, do 114 milionów. Szacunkowa wartość tego rynku w Polsce w zeszłym roku to 766,7 miliona złotych, rok wcześniej było to 646,7 miliona, a więc o 18,5 procent mniej. W tym roku spadnie ona o około 68 procent, do mniej niż 250 milionów.