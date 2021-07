Rainbow kupił hotel na Krecie. Ma już razem pięć w Grecji

– W czasie tego remontu doszliśmy do wniosku, że warto w ten obiekt zainwestować jeszcze ze 3 miliony euro, żeby go powiększyć. Zaproponowaliśmy właścicielowi, że go odkupimy, a on się zgodził. W sumie zapłacimy 6 milionów euro, minus ten milion, który już zainwestowaliśmy. To suma, jaką byśmy mniej więcej zapłacili za obiekt w ciągu tych 20 lat dzierżawy. To nam się opłaca, będziemy inwestować we własny obiekt, a nie wynajęty – wyjaśnia prezes Rainbowa Grzegorz Baszczyński.