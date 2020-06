Traveldata: Wakacyjne kierunki tanieją, ale jest wyjątek

Nieduży wzrost cen Traveldata dostrzegła w wypadku podróży do Turcji, o 19 złotych, a dość znaczący w wypadku wyjazdów do Bułgarii – o 47 złotych. Ten ostatni kierunek podrożał najbardziej w tym sezonie turystycznym.

Porównanie średniej ceny wakacji z biurem z ceną sprzed roku (wylot w pierwszym tygodniu sierpnia) przywiodło Traveldatę do wniosku, że w minionym tygodniu była ona niższa o 69 złotych. Przed tygodniem różnica na minus wyniosła 37 złotych, a przed dwoma tygodniami roczna zmiana cen wyniosła plus 51 złotych – wyjaśnia raport.

W wypadku pozostałych kierunków ceny, liczone rok do roku, spadły. Najmniej na wycieczki do Turcji i Bułgarii, średnio o 13 i 14 złotych. Umiarkowanie zmiana cen wystąpiła w wypadku Wysp Kanaryjskich – o 77 złotych.. Największą roczną przecenę ponownie Traveldata znalazła na kierunkach greckich – średnio o 161 złotych.

Licząc rok do roku średnie ceny wycieczek u dużych i średnich organizatorów najbardziej obniżyły ETI i Exim Tours – o około 480 i 320 złotych. „Pierwsze biuro powrót na pozycję lidera rocznych przecen zawdzięcza bardzo istotnej zniżce cen dokonanej w ostatnim tygodniu. Bardzo zbliżoną skalę rocznych spadków cen prezentują teraz oferty biur Itaka, Grecos i TUI Poland – odpowiednio o około 205, 205 i 200 złotych. Nieco atrakcyjniejsza niż przed rokiem była też oferta biura Coral Travel – o około 30 złotych, w pozostałych zaś biurach ceny były większe niż przed rokiem w granicach od 120 do 330 złotych.

Traveldata zestawiła też ceny w biurach podróży według klucza kierunku. I tak okazało się, że najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały TUI Poland (7 ofert) i Coral Travel – (4 oferty). W wypadku Grecji były to TUI Poland (12) i Itaka (7). W najtańszych wakacjach na Wyspach Kanaryjskich przodowały TUI Poland (8) i Itaka (5 ofert), a w Turcji Coral Travel i TUI Poland (po 6 ofert). Jeśli chodzi o Tunezję, to na czele listy znalazły się TUI Poland (6) i Exim Tours (3), w wypadku Bułgarii były to Exim Tours (3) i TUI Poland (2 oferty).