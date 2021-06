W biurach podróży cztery kierunki w górę, jeden w dół

Choć zmiany cen wyjazdów do poszczególnych miejsc wakacyjnych oscylowały od 187 złotych (Kos) do minus 333 złotych (Malta), to średnia wyniosła jedynie 5 złotych na plus – pokazuje raport Traveldaty.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 5 złotych – wyliczył Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie z badania cen w turystyce zorganizowanej*. Poniżej dalsza część artykułu

Można uznać, że choć była to zmiana zgodna z trendem – w poprzednich tygodniach ceny rosły o 16, 26, 134, 10, 8, 11, 77 i 4 złote – to jednak bez większego znaczenia. Jej wielkość była bowiem symboliczna.

Najbardziej podrożały wyjazdy na Kos, o 187 złotych, na Sardynię, o 144 złote, i na Gran Canarię – o 135 złotych.

Największe przeceny objęły natomiast wycieczki na Maltę, o 333 złote, na wybrzeże Costa de la Luz, o 283 złote, i na Zakintos – o 85 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony niżej wykres.

W minionym tygodniu kolejny raz przeważały wzrosty cen wycieczek – wyjaśniają autorzy raportu. Największe zwyżki odnotowano w wypadku ofert wakacji w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – było to odpowiednio 41, 33 i 24 złote. Znacząco mniejsze były przeceny wyjazdów do Grecji – średnio o 6 złotych. Dość istotny spadek odnotowały natomiast średnie ceny wycieczek do Bułgarii – o 35 złotych.

Nowy rekord roczny Traveldata porównała też ceny wyjazdów z ostatniego tygodnia z cenami sprzed roku, biorąc pod lupę wyloty w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 roku. W ten sposób doszła do wniosku, że średnia z tego roku cena była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 107 złotych.

Był to drugi przypadek w tym sezonie wyższych cen niż w ubiegłym sezonie od połowy listopada 2020 i jednocześnie rekordowy. Poprzednio średnia cena wzrosła o 62 złote, a w ostatnich trzech miesiącach, czyli w trzynastu kolejnych zestawieniach, ceny były konsekwentnie niższe od cen sprzed roku, czyli o 74, 10, 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132, 176 i 130 złotych – zauważa Traveldata w materiale.

Zdecydowanie największe spadki cen, licząc rok do roku, ponownie Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów do Egiptu. Najbardziej biura podróży obniżyły ceny wycieczek do Szarm el-Szejk – o 411 złotych, a w mniejszym stopniu do Marsa Alam i Hurghady – o 226 i 96 złotych.

Bardziej znaczące były zwyżki cen wycieczek. Najwięcej rok do roku podrożały wyjazdy do Albanii – o 468 złotych, a niewiele mniej na Fuerteventurę i Gran Canarię – o 418 i 368 złotych.

Jeśli chodzi o oddziaływanie cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut na koszty organizatorów wyjazdów – pisze Traveldata – to w minionym tygodniu sytuacja była mniej korzystna niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła bowiem 2,63 złotego za litr, czyli o 48,6 procent więcej niż rok wcześniej. Złoty był też słabszy wobec dolara i euro o 0,4 procent.

W tej sytuacji wspólny wpływ tych czynników na koszty wycieczek zawierał się w przybliżeniu w przedziale 125 – 135 złotych (przed tygodniem było to rekordowe w tym sezonie 140 – 150 złotych).

Zmiany średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu ilustruje mapa, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największy spadek cen, kolejny raz zanotował Egipt, w którym średnie ceny były niższe o 244 złote od cen sprzed roku. Nieznaczna była skala przecen w Turcji, gdzie średnie ceny spadły, licząc rok do roku, o 3 złote.

Pozostałe kierunki podrożały – w najmniejszym stopniu Bułgaria, o 26 złotych. Znacznie poszła w górę Grecja – o 126 złotych, ale najbardziej skoczyły ceny Wysp Kanaryjskich, bo aż o 289 złotych.

Duże zmiany objęły też mniej uczęszczane kierunki – zauważa Traveldata – a najbardziej Albanię która w ciągu roku podrożała o 468 złotych. Drożały też Cypr, Portugalia i Włochy – odpowiednio o 214, 203 i 170 złotych. Ceny były wyższe w wypadku wakacji na Malcie, Majorce, w Tunezji i w Hiszpanii kontynentalnej – odpowiednio o 120, 112, 100 i 75 złotych.

Coral najtańszy pięć razy Porównując oferty poszczególnych biur podróży Traveldata doszła do wniosku, że w porównaniu rocznym najbardziej obniżyły ceny Coral Travel, Sun & Fun i Rainbow – o 180, 95 i 80 złotych. Mniejsze były roczne zniżki w biurach Best Reisen i Prima Holiday, bo wyniosły 50 i 15 złotych. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 40 (Exim Tours) do nawet 790 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek – piszą dalej autorzy – czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 40 ofert. Dalej uplasowały się Coral Travel z liczbą 29 ofert i Rainbow z 22 ofertami.

W ubiegłym tygodniu najwięcej najniższych cen na wakacje w Egipcie miały Coral Travel (6 ofert) i TUI Poland (4), w Grecji Coral Travel (7), TUI Poland i Exim Tours (po 6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), w Turcji Coral Travel (9), TUI Poland (4), w Tunezji Coral Travel (5) i Exim Tours (4), a w Bułgarii Coral Travel (2 oferty).

Wobec okresu sprzed roku TUI Poland umocnił swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, Coral Travel w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji, a Rainbow w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – dodają autorzy raportu.

A na koniec przedstawiają tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały wyjazdy po przekrojowo najniższych cenach.

W porównaniu z poprzednim tygodniem w pierwszej piątce organizatorów miana nastąpiła jedynie na pozycji ostatniej. Z powodu podniesienia cen zwiększyło się odchylenie od średniej ceny referencyjnej w Rainbow, co przesunęło je z pozycji piątej na ósmą (poza tabelą). W ten sposób jego miejsce zajął Sun & Funa, który cen nie zmienił.

Źródło wykresów, map, tabeli: Traveldata

*Zestawienie obejmuje porównanie cen wycieczek z wylotem w szczycie sezonu letniego, definiowanego jako pierwszy tydzień sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 24 czerwca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 17 czerwca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 25 czerwca 2020 roku.